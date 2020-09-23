证监会：充分认识创业板存量改革复杂性艰巨性

9月22日，证监会发布公告称，证监会党委日前召开理论学习中心组（扩大）学习会，提出要密切关注资本市场运行中出现的新情况新问题，并特别提出，要充分认识创业板存量改革的复杂性、艰巨性，客观、理性、专业看待改革中的新情况，加强研究评估，保持定力，坚持用市场化法治化的手段促进创业板平稳健康发展。
这一表述，针对的是当前注册制改革中出现的新现象。今年8月24日，创业板注册制首批新股上市，存量个股涨跌幅放宽至20%。近一段时间以来，包括天山生物等在内的个别创业板股票遭到爆炒。9月21日，证监会宣布，天山生物等股票价格短期异常波动，市场高度关注，近日证监会已对有关异常交易立案调查，下一步将在全面调查的基础上依法处理，切实维护市场健康稳定发展。
9月22日，经历停牌核查的天山生物、豫金刚石、长方集团均以跌停开盘，但在大量资金撬板下，三只个股早盘悉数开板，截至当天收盘，长方集团、天山生物均以跌停板收市，豫金刚石则收涨8.13%。三只个股全天成交量总计达到47亿元，换手率分别高达29.19%、35.47%、39.14%。当天晚间，豫金刚石发布风险提示称，目前公司正在被立案调查，不具备进行重大资产重组、再融资的条件。
证监会指出，要进一步强化资本市场的功能定位，发挥好资本市场在促进科技、资本和实体经济高水平循环方面的独特作用。要把支持科技创新放在更加突出的位置，加快科创板关键制度创新、强化创业板服务成长型创新创业企业能力、发挥新三板服务中小企业的平台作用，引导私募股权和创投基金投早、投小、投科技。
此外，证监会强调，提升资本市场治理能力，要统筹推动多层次资本市场协调发展。准确把握各板块定位，坚持突出特色、错位发展，不断提升制度的包容性和适应性。科学保持IPO常态化。要以注册制改革带动资本市场基础制度完善。始终坚持稳中求进，稳步推进各环节关键制度创新，加快构建有利于注册制实施的监管体系，逐步构建起各类市场主体归位尽责、诚信自律的良性循环生态链。要全面、辩证把握“建制度、不干预、零容忍”之间的有机联系。处理好政府和市场的关系，进一步把制度完善起来、把规矩立起来，让市场对监管行为有明确预期。坚持依法依规监管，对恶性违法违规行为保持“零容忍”。要守牢风险底线，切实维护市场稳健运行。更加突出“稳”的重要性，增强统筹大局的能力，加强宏观形势研判，努力走在市场曲线前面。坚持突出重点、标本兼治，健全防范化解股票质押、债券违约等重点领域风险的制度机制。完善私募监管和风险处置机制，加强私募行业综合治理。
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