多地施展“抢客”大招 小长全面激活文旅消费实招在途

国庆中秋小长假进入倒计时，各类促文旅消费新举措纷至沓来，地方频频施展“抢客”大招，线上旅游企业大力促销蓄势待发。业内指出，借助“双节”小长假，各方加力激活文旅消费，有望带动行业加快复苏步伐。
近日，文化和旅游部发布通知，部署国庆中秋假期景区开放管理工作，提出旅游景区接待游客量上限由原来最大承载量的50%上调至75%。国家体育总局、文化和旅游部还联合发布“2020年国庆黄金周体育旅游精品线路”，包括北京延庆区世园漫跑精品线路、河北秦皇岛北戴河新区帆船航海海钓温泉体育旅游体验线路等共计19条。
各地纷纷出台促文旅复苏举措。比如，四川召开“国庆中秋哪里玩 安逸四川请你来”专场推介活动；厦门推出2020中国厦门中秋旅游嘉年华；湖北提出近400家A级旅游景区对全国游客免门票开放；新疆喀什地区向所有游客实行A级景区免门票、星级酒店住宿优惠、自驾游奖励政策等旅游优惠政策；山西发放首批“晋情来消费”电子消费券。首轮发放金额约1500万元，使用范围包含住宿、餐饮、零售，并首次将文娱旅游纳入使用范围。
在线旅游企业也密集开启大促活动。同程旅行发布国庆十亿补贴计划；飞猪旅行宣布启动百亿补贴计划；携程启动“旅游会员日”大促活动，十大业务线最高立减可以超过1000元。
“国庆黄金周有望迎来今年出行与消费高峰。”携程相关负责人告诉记者，根据携程近期搜索、预订数据显示，国庆旅游市场已经启动，近期平台上国庆期间的航空、酒店、景区等预订数据一直呈递增态势。截至9月中旬，国庆期间主要航线预订量环比增长已超200%，火车票出票量明显增长，部分热门线路一票难求。此外，全国范围高星酒店都已进入预订高峰。其中，拉萨预订量同比暴涨超过600%。
中国旅游研究院日前发布的《中国国内旅游发展报告2020》显示，跨省游解禁为旅游市场注入强心剂，各目的地营销推介与促销活动同期展开，多重利好因素叠加下，旅游市场加速回暖。全年旅游经济呈“W型”恢复和振兴发展态势将是大概率事件。
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