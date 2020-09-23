韩国逾三成领薪员工因疫情收入减少

原标题：韩国逾三成领薪员工 因疫情收入减少

韩国21日发布的一项最新调查显示，新冠肺炎疫情暴发以来，韩国逾三成领薪水员工收入减少，感觉越来越沮丧消沉。

受职场欺凌受害者援助机构Gapjil 119委托，韩国专业调查机构Embrain Public于9月7日至10日在全国范围内调查1000名19岁至55岁领薪员工，得出上述结论。调查显示，疫情暴发约8个月来，34%调查对象的收入比疫情前明显下降；40%说因疫情出现严重焦虑，19.2%出现严重抑郁，15.1%离职或失业。

另外，临时工、低收入员工、女性员工和体力劳动者在收入方面受冲击最大，所遭受情感创伤也更大。31.3%临时工疫情期间离职或失业，而正式工这一比例为4.3%；疫情致收入减少的临时工比例为56%，这一比例在正式工中为19.3%。低收入员工中月收入低于150万韩元（约合8763元人民币）的占比29.9%。女性员工离职或失业的比例为20%，而男性这一比例为11.4%。（乔颖）

(责编：李都也(实习生)、李栋)