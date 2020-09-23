海关总署：前7个月综合保税区对我国外贸贡献度超30%

海关总署今天(22日)公布，前7个月，我国综合保税区进出口值达1.7万亿元，同比增长14.5%，高出同期我国外贸增速16.2个百分点，对我国外贸增长贡献度超过30%。

综合保税区是开放型经济的重要平台，是我国开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最简化的特殊开放区域。目前，全国有144个综合保税区，对发展对外贸易、吸引外商投资、促进产业转型升级发挥着重要作用。

海关总署自贸区和特殊区域发展司主要负责人 陈振冲：今年前7个月，综保区进出口值1.7万亿元，同比增长14.5%，高于全国外贸进出口增幅16.2个百分点，占全国外贸进出口总值的9.9%，对我国外贸增长贡献度超过30%。

陈振冲介绍，今年以来，我国综合保税区新增注册登记企业达5452家，同比增长13.3%，进出口活跃企业2532家，同比增长25.3%。吸引更多企业入驻综合保税区的最主要原因是因为我国综保区内给予企业最大的开放和便利。

海关总署自贸区和特殊区域发展司主要负责人 陈振冲：将“两步申报”“两段准入”“两区优化”等重点改革优先在综保区推进，区内企业账册备案、税款补缴等业务实现“秒办”。推广飞机保税租赁异地委托监管模式，企业办理时间从3天压缩至2个小时，单架次飞机可节约120万元。

据了解，下一步海关将继续推进综保区大力发展加工制造、仓储物流等传统业务，支持研发、检测、维修等生产性服务业新业态先行先试，逐步将综保区以货物贸易为主拓展为货物贸易和服务贸易融合发展，促进融资租赁、跨境电商文化创意、医疗健康等新业态发展，推进综保区形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。(总台央视记者 孙树文)

(责编：李都也(实习生)、李栋)