海关总署：前7个月综合保税区对我国外贸贡献度超30%

海关总署今天(22日)公布，前7个月，我国综合保税区进出口值达1.7万亿元，同比增长14.5%，高出同期我国外贸增速16.2个百分点，对我国外贸增长贡献度超过30%。
综合保税区是开放型经济的重要平台，是我国开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最简化的特殊开放区域。目前，全国有144个综合保税区，对发展对外贸易、吸引外商投资、促进产业转型升级发挥着重要作用。
海关总署自贸区和特殊区域发展司主要负责人 陈振冲：今年前7个月，综保区进出口值1.7万亿元，同比增长14.5%，高于全国外贸进出口增幅16.2个百分点，占全国外贸进出口总值的9.9%，对我国外贸增长贡献度超过30%。
陈振冲介绍，今年以来，我国综合保税区新增注册登记企业达5452家，同比增长13.3%，进出口活跃企业2532家，同比增长25.3%。吸引更多企业入驻综合保税区的最主要原因是因为我国综保区内给予企业最大的开放和便利。
海关总署自贸区和特殊区域发展司主要负责人 陈振冲：将“两步申报”“两段准入”“两区优化”等重点改革优先在综保区推进，区内企业账册备案、税款补缴等业务实现“秒办”。推广飞机保税租赁异地委托监管模式，企业办理时间从3天压缩至2个小时，单架次飞机可节约120万元。
据了解，下一步海关将继续推进综保区大力发展加工制造、仓储物流等传统业务，支持研发、检测、维修等生产性服务业新业态先行先试，逐步将综保区以货物贸易为主拓展为货物贸易和服务贸易融合发展，促进融资租赁、跨境电商文化创意、医疗健康等新业态发展，推进综保区形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。(总台央视记者 孙树文)
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】
商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长 本报北京9月20日电 （记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】
狗不理陷“舆论危机”，老字号“割袍”自救（深度） “对不起，加盟店不好吃，直营店也真的和好吃不沾边。”9月中旬的一个上午，在北京读书工作了近10年的白领谢柯（化名）这样向《国际金融报》记者评价她眼中的狗不理。 近日，这一百年老字号品牌陷入了一场“口碑风波”。9月上旬，微博签约自媒体谷岳…【详细】
企业家热议新时代民营经济统战工作：释放重磅利好 机遇前所未有 近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对做好新时代民营经济统战工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，民营经济统战工作不断加强和完善，在服务党和国家中心工作中发挥了重要作用。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部…【详细】