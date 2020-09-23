中国拉动内需最大挑战是什么？国家发改委回应

中新经纬客户端9月22日电 22日，国新办举行政策例行吹风会，介绍《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》有关情况。谈及中国在拉动内需方面面临的最大挑战，国家发展改革委副秘书长高杲认为，相对于广大市场潜力来说，未来还有很多空间，包括就业和居民收入增长，消费环境改善等。

有记者问：这次疫情给各国的消费带来了很大影响，也给我国经济蒙上了一层阴影，中国经济要恢复得比其他国家快一些，现在中国在拉动内需方面，面临的最大挑战是什么？

高杲表示，这次疫情是在全球范围内扩散蔓延，中国基本上已经在很大程度上控制住了疫情，但是疫情对全球需求都造成了重创。从各国发布的数据来讲，经济增长都出现了明显下滑。相比较而言，中国政府由于应对比较有力，在统筹疫情防控和经济社会发展方面出台了一系列针对性政策举措，中国经济在二季度率先实现了止跌回升。

高杲指出，现在国际国内经济发展环境都是比较复杂严峻的，在这样的情况下，关键是要做好自己的事情，立足于14亿人口这样一个广大的市场。在这个基础上，中央明确提出了要构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这些年通过不断调整优化经济发展结构，内需已经成为经济增长的第一动力。“但是，相对于广大市场潜力来说，我们未来还有很多空间。”他说。

首先，高杲指出，就业和居民收入增长应该是扩大内需的一个非常重要的基础，包括社会保障制度健全，加强医疗、卫生、教育、托幼、养老等公共服务体系建设，都是为了解决居民的后顾之忧。

同时，高杲称，还有一个很重要的方面，就是消费环境改善，包括软硬环境。通过深化供给侧结构性改革，为人民群众日益增长的、日益多样化多层次的消费需求提供有效的回应，不断壮大中等收入群体，创造更好的消费环境，从而使内需潜力得到最大释放，为经济长期持续稳定健康发展奠定坚实基础。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)