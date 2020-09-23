万物互联赋能“神经末梢” 智慧社区补位基层治理

从引领垃圾分类新时尚的社区宣传，到疫情期间的挺身而出、安全排查，从单元口方便快捷的人脸识别、自动测温，到24小时无人贩卖机、智能零售柜……“新业态”商机正在悄悄改变我们的生活方式，而在国内新一代科技企业“穿针引线”下，社区日渐成长为社会“基层治理”的“智慧样本”。

智慧变身 延展硬件服务覆盖面

信息技术飞速融合。“云、大、物、智、移、链”让社区智慧化程度大幅提升。

在需求侧，如今的社区超市，是生鲜一体化配置的智慧超市。一部手机就能马上买到最新鲜的蔬菜、最实用的生活用品。“互联网+”整合了“便利店+菜市场”，盘活了不少沉默消费需求，智能化新零售得到最生动的体现。

在供给侧，2020年在“六稳”“六保”政策支持下，新零售更呈现出了新业态。如物业自营的“菜篮子”，居民在物业自营的电商小程序中下单，物业发挥集中采购、集中配送的优势，成为了业主的“生鲜采买员”，将物美价廉的新鲜蔬果送到居民家中。社区居民哪怕只买一棵葱也能享受免费配送。物业能够自营电商，与科技公司在移动互联网领域的深耕与持续研发分不开的。科技公司技术搭台，物业企业各展所长，越来越多的城市居民享受到了技术发展带来的红利。

解决了困扰已久的菜篮子问题，安全需求就更为突出。面对这次突如其来的新冠疫情，社区成为活跃在第一线的安全保障和创新主体，根据自身实际情况定制智慧防疫管理系统，通过软、硬件系统集成，从出入管控、生活服务、到社区防疫的全方位、智慧化管理，极大解决了防疫力量薄弱、防疫难度高、人手紧缺等困境难题。

工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖此前表示，以应用倒逼创新，加快突破核心关键技术，形成国内大循环，离不开核心城市的带动、示范和引领。今年初，阿里云宣布杭州社区开始率先投入使用智能社区防疫系统。社区管理人员可以通过这套系统，对社区进行更为高效科学的防疫管理。朗新科技则推出的智慧停车管理平台和社区防疫通。停车管理平台通过预先设置车辆信息和分析车主行车行为，对进出社区的车辆进行防疫预警分析，重点跟踪精准防控，还减少了因防疫需求造成的沟通紧张的问题，形成“和谐社区、科学防疫”的有利态势。依靠防疫通，小区可与所在街道实时同步疫情信息及防疫措施，做到内防扩散，外防输入，在疫情期间发挥了重要的作用。

除了智慧停车系统外，物业的智慧化新业态还在闭路监控管理、自动喷洒灌溉、门禁系统、智能消费、电梯管理、保安巡逻、远程抄表等方面得到全方位体现。万物互联在带给居民便利的同时，多套管理系统，多套账号密码在管理中遇到了许多麻烦，朗新科技不仅考虑到了生活便利性，更考虑到了管理的便利性，实现了一个后台、一套系统、一次授权、一站式统一管理，更低的使用门槛，让更多的智能硬件走进了各个社区。

借势破局 创新挖潜宝藏服务力

《2019年全国物业管理行业发展报告》显示，我国物业服务企业已达到10.5万家、管理规模超164.5亿平方米、但从业人员总数只有711万人，即平均每名物业从业者要管理2000平米以上的物业空间。这其中可能存在的工作压力大、工作效率低等弊病不言而喻。而据第三方统计，中国物业公司管理系统使用率不足4成，其中使用在线缴费、线上报修等功能的物业小区更是不到三分之二。

通过这两组数据可以发现，我国社区管理中，一方面存在从业人员面临高压、高负荷的市场缺口和工作困境，而另一方面由于滞后的管理方式、信息化水平造成明显的行业瓶颈。

信息化手段缺失或不够便捷，既是社区管理的短板，也是痛点所在。预约修理，还是要在工作时间打物业人工电话；预约挂号，要下载医院 APP；动动手就能自动开启单元门，但需要下载物业专用APP；水电停车费也各有各的缴纳渠道……信息化软件之所以难于落地，一是因为居民使用时需下载专门的APP，且要注册认证，复杂的操作直接影响了居民的使用热情；二是系统比较小众，平台功能种类少，无法很好满足居民需求。

什么样的平台入口，既能便居民放心支付，又能省去不断下载更新的繁琐维护，甚至自发搜索其他便捷服务功能呢？

“一揽子”智慧治理方案的推出解决了这个难题。不少物业凭借与科技公司的深度合作，开发了符合居民使用习惯的综合物业服务平台，成了居民离不开的生活助手。朗新科技的在线缴费、云端报修就把功能入口改在支付宝上，降低了各年龄段业主的使用门槛，让业主感受到从“最多跑一趟”到“一趟不用跑”的实惠，好评度自然水涨船高，平台的流量也就源源不断地涨了起来。

行业前瞻 补位基层“智”理共同体

“这个应用真不错。社区里最新消息都能及时掌握，还能在线学习，很多事儿在家里就办理了。”谈起这新装备，上海豫园街道某社区呼女士赞不绝口。

越来越多的智能化成果广泛应用于生活，实实在在地提高了居民的生活品质。在疫情常态化下，居民的生活圈更多地停留在社区生活圈，关注的问题也常常聚焦眼前。

华为公司高级副总裁、云与计算BG总裁侯金龙曾表示，城市创新正在从应用创新1.0时代走向应用与基础创新并重的城市创新2.0时代，需要大力发展基础创新，充分调动科研院所、头部企业和高校资源，提升创新的层次与含金量，提升城市的基础创新能力。如今，创新方法手段，打通最后一公里，融合居民与办事机关的信息流渠道，这些基层治理的前瞻服务模式，正与智慧社区目标定位不谋而合。一些社区将目光投向基层治理，定位瞄准“更懂政府、更懂老百姓的互动平台”。

在智慧平台基础上，资讯发布、活动报名、运动比赛、投票评选、问卷调查、卫生服务、随手拍视频，甚至健康急救、警情通报、治安防范，都是从居民生活需求出发作出的软件延伸。首先，聚合街道、社区最新政策和民生资讯，权威消息一站通览；其次，丰富社区居民所属社区、街道提供个性化服务的形式，将基层治理转变为基层“智”理；第三，帮助社区在一定权限内获取和分析各项数据，发现社区管理存在的问题，再从中找到软硬件方面的解决办法，最后快速反应到集中解决居民反映的问题中去。以朗新科技为上海豫园街道打造的“豫践新时代”支付宝小程序为例，通过对接志愿者服务中心、为老服务中心、社区事务受理中心等政府部门，打造公益实践、在线学习、文明宣传、服务预约为一体的集约型街道在线服务门户，成为老百姓开展文明实践的网上新阵地。

每一个社区的小改变，最终将汇聚成为整座城市的大转变。在城市治理中，“末梢循环”的重要性不言而喻。社区建设是中国建设新型智慧城市的重要组成部分和基础依托，有机会、也有能力实现公共服务最后一公里的串联。同时也要看到，智慧社区建设还存在一些普遍问题。如，设备和技术标准不统一、缺乏统一规划、公共服务职能有待完善、可持续运营模式尚未形成、授权信息规范化使用等。需要行业从业者开动脑筋，施展十八般武艺一一化解。

(责编：李都也(实习生)、李栋)