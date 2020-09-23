东南亚旅游业离走出“至暗时刻”还有多远？

中新社北京9月22日电 (刘亮)突如其来的新冠肺炎疫情，使东南亚旅游业一度遭遇“至暗时刻”。往年的这个时候，东南亚各国即将迎来旅游高峰期。眼下，东南亚旅游业能走出“至暗时刻”吗？

联合国世界旅游组织(UNWTO)数据显示，受疫情影响，今年全球游客到达人数将减少80%，收入损失高达1.2万亿美元。东南亚旅游业是仅次于东北亚地区的全球第二大受影响地区。

封锁措施使不少东南亚国家的游客数量锐减，收入也大幅下滑。柬埔寨官方预计，今年其旅游业将损失近30亿美元；今年5月，越南游客数量同比下降了98%；泰国官方估计今年与旅游业相关的损失或超过百亿美元。

旅游业是东南亚国家的重要经济支柱。据世界旅游组织2018年公布的数据，旅游业在泰国、柬埔寨的国内生产总值所占的比重都超过了19%。旅游业创造的就业比例在越南、泰国和柬埔寨均超过了5%。

东南亚问题专家分析称，相对北美、欧洲、南美等地区而言，东南亚疫情形势相对稳定，这或为未来该地区旅游业的复苏创造有利条件。不少东南亚国家已开始为今年11月至次年1月的旅游旺季做准备。东南亚旅游业相关人士透露，泰国或在近期针对来自中国、韩国、日本等疫情低风险地区的游客启动旅游推介活动。

但也有业内分析人士指出，东南亚旅游业重启并非易事。一是防疫措施成本高。疫情之下，各国旅游业提高了对酒店、宾馆等设施的卫生和健康标准，人员在餐馆内用餐需保持一定社交距离，这些措施都会给商家带来更多成本。二是国际游客隔离时间较长。国际游客到东南亚当地旅游后仍需隔离至少两周才能到其他地方，这显然不利于吸引短期游客。三是疫情的不确定性。近期泰国、越南、印尼、缅甸等国疫情出现一定反弹。

在国际游客数量减少的背景下，本土旅游将是该行业复苏的关键。全球游客调查显示，多数准备旅行的游客希望从国内开始，安全问题在决定旅游目的地时发挥着关键作用。越南、新加坡、泰国等国都在大力通过补贴住宿和交通、旅游电子代金券、折扣航班等方式刺激本土旅游。

野村证券资深经济学家欧本·帕拉库埃莱斯(Euben Paracuelles)表示，未来该地区旅游业复苏仍充满不确定性。尽管一些国家似乎成功地控制了疫情，但旅游业的衰退仍会对经济造成严重拖累。疫情对旅游业的冲击可能会持续，直到边境管制放松或有了疫苗能让人们放心出行。

世界旅游组织报告预计，各国国内旅游需求复苏将快于国际旅游，旅游业主要的复苏进程需等到2021年。根据过往危机的经验，休闲旅游(尤其是探亲访友为目的的出游)的复苏步伐预计将快于商务旅行。(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)