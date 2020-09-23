东南亚旅游业离走出“至暗时刻”还有多远？

中新社北京9月22日电 (刘亮)突如其来的新冠肺炎疫情，使东南亚旅游业一度遭遇“至暗时刻”。往年的这个时候，东南亚各国即将迎来旅游高峰期。眼下，东南亚旅游业能走出“至暗时刻”吗？
联合国世界旅游组织(UNWTO)数据显示，受疫情影响，今年全球游客到达人数将减少80%，收入损失高达1.2万亿美元。东南亚旅游业是仅次于东北亚地区的全球第二大受影响地区。
封锁措施使不少东南亚国家的游客数量锐减，收入也大幅下滑。柬埔寨官方预计，今年其旅游业将损失近30亿美元；今年5月，越南游客数量同比下降了98%；泰国官方估计今年与旅游业相关的损失或超过百亿美元。
旅游业是东南亚国家的重要经济支柱。据世界旅游组织2018年公布的数据，旅游业在泰国、柬埔寨的国内生产总值所占的比重都超过了19%。旅游业创造的就业比例在越南、泰国和柬埔寨均超过了5%。
东南亚问题专家分析称，相对北美、欧洲、南美等地区而言，东南亚疫情形势相对稳定，这或为未来该地区旅游业的复苏创造有利条件。不少东南亚国家已开始为今年11月至次年1月的旅游旺季做准备。东南亚旅游业相关人士透露，泰国或在近期针对来自中国、韩国、日本等疫情低风险地区的游客启动旅游推介活动。
但也有业内分析人士指出，东南亚旅游业重启并非易事。一是防疫措施成本高。疫情之下，各国旅游业提高了对酒店、宾馆等设施的卫生和健康标准，人员在餐馆内用餐需保持一定社交距离，这些措施都会给商家带来更多成本。二是国际游客隔离时间较长。国际游客到东南亚当地旅游后仍需隔离至少两周才能到其他地方，这显然不利于吸引短期游客。三是疫情的不确定性。近期泰国、越南、印尼、缅甸等国疫情出现一定反弹。
在国际游客数量减少的背景下，本土旅游将是该行业复苏的关键。全球游客调查显示，多数准备旅行的游客希望从国内开始，安全问题在决定旅游目的地时发挥着关键作用。越南、新加坡、泰国等国都在大力通过补贴住宿和交通、旅游电子代金券、折扣航班等方式刺激本土旅游。
野村证券资深经济学家欧本·帕拉库埃莱斯(Euben Paracuelles)表示，未来该地区旅游业复苏仍充满不确定性。尽管一些国家似乎成功地控制了疫情，但旅游业的衰退仍会对经济造成严重拖累。疫情对旅游业的冲击可能会持续，直到边境管制放松或有了疫苗能让人们放心出行。
世界旅游组织报告预计，各国国内旅游需求复苏将快于国际旅游，旅游业主要的复苏进程需等到2021年。根据过往危机的经验，休闲旅游(尤其是探亲访友为目的的出游)的复苏步伐预计将快于商务旅行。(完)
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】
商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长 本报北京9月20日电 （记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】
狗不理陷“舆论危机”，老字号“割袍”自救（深度） “对不起，加盟店不好吃，直营店也真的和好吃不沾边。”9月中旬的一个上午，在北京读书工作了近10年的白领谢柯（化名）这样向《国际金融报》记者评价她眼中的狗不理。 近日，这一百年老字号品牌陷入了一场“口碑风波”。9月上旬，微博签约自媒体谷岳…【详细】
企业家热议新时代民营经济统战工作：释放重磅利好 机遇前所未有 近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对做好新时代民营经济统战工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，民营经济统战工作不断加强和完善，在服务党和国家中心工作中发挥了重要作用。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部…【详细】