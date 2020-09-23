夏利被一块钱卖了，曾经的“国民轿车”发生了什么？

中新网客户端北京9月22日电 (张旭)2020年，传统车企过得有点艰难。前有“保时泰”(众泰汽车)被申请重整，后有“国民轿车”夏利一元甩卖。

一块钱买不了吃亏买不了上当，却可以买一家车企。“国民轿车”究竟怎么了？

一元大甩卖，夏利告别造车

9月17日，*ST夏利(一汽夏利)连发15份公告，公布重组方案。

根据公告，*ST夏利拟将相当于目前所有资产和负债作价1元，卖给一汽股份。而*ST夏利最新市值为66亿元，同时*ST夏利向中国铁物、铁物股份等发行股份购买注入新的资产，上市公司的控股股东和主业将发生变更。

一汽夏利重组方案。

本次交易后，一汽夏利将正式告别整车制造与销售业务，主营方向将变更为以面向轨道交通为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务，以及铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务。

鉴于拟出售资产整体经营状况不佳，经各方协商且参考经国务院国资委评估备案的拟出售资产评估值，一汽夏利拟出售资产的交易价格确定为1元。

为何一汽夏利要被甩卖？

从国民轿车到巨亏百亿

财报显示，从2012年到2019年，一汽夏利扣非净利润已连亏8年。

从2019年6月起，一汽夏利整车生产停滞，2019年度汽车生产量为1186辆，同比下滑81.4%；销量为4023辆，同比下滑93.69%。生产停滞导致一汽夏利2019年度主营业务规模大幅萎缩，一汽夏利全年出现14.81亿元亏损。

但作为我国最早的轿车品牌之一，夏利可谓开创了真正意义上的中国家用轿车历史。

1986年9月，以“全散装件”方式引进生产的第一辆夏利下线。1990年，第一辆三厢夏利下线，售价10万元。在那个年代，人们都为能买到夏利而自豪，夏利一度成为财富和地位的象征。

鼎盛期的夏利成为国民记忆的一部分。上个世纪九十年代，成排的红色夏利出租车是大街上一道独特的风景。

一汽夏利统计数据显示，1996年，国内有8成以上出租车为夏利车型；2004年，夏利产量突破100万辆，成为第一个产量过百万的民族轿车品牌；2005年底，夏利成为国内第一个销量突破20万辆的轿车企业；2011年，一汽夏利年销量达25.3万辆，营收99.54亿元。

此外，夏利还曾连续18年位居国内汽车销量第一，这样的战绩前无古人后无来者。

但由于夏利车型一直未有大的变动，再加上市场形势和消费者需求的变动，夏利开始节节败退。

2000年后，夏利在出租车市场保有量便出现急剧下降，没能保住自己的“半壁江山”。随着进口轿车关税的不断降低、合资汽车的迅速崛起，一些配置高、质量好的车型价格也不断降低，夏利逐渐远离了消费者的视线。

2012年是夏利的转折点。2012年至2015年，一汽夏利的年销量分别为18.5万辆、13.5万辆、7.2万辆和6.4万辆；2016年更是跌至3.7万辆，同比降幅高达43.3%。也是在这几年间，奇瑞、吉利等自主品牌后来居上，夏利市场销量则一路跌跌不休。

为解决资金问题，一汽夏利将其旗下内燃机制造分公司、与动力总成日常生产制造相关部分、一汽华利、一汽丰田等资产相继转出，换取资金避免被退市。其中最重要资产一汽丰田也被一汽夏利分别以25.6亿元和29.23亿元的价格，分两次转让给一汽股份。

“砸锅卖铁”也没能阻挡一汽夏利陷入亏损泥潭。从2012年到2020年上半年，一汽夏利扣非净利润连亏8年半，6个年度亏损在10亿元以上，合计亏损超100亿元。

与拜腾、博郡合作求生，却两度踩雷

在自救过程中，夏利试图与造车新势力企业合作，却两度踩雷。

2018年，一汽夏利发布公告称，为落实有关政策精神，实现资源合理配置、清理亏损法人户，将全资子公司天津一汽华利汽车100%股权转让给南京知行(拜腾汽车母公司)，转让价格为1元，股权转让完成后，拜腾汽车将正式接手一汽华利。

截至当年6月末，一汽华利的评估价为-9.6亿元。一汽华利几乎没有实际运营的业务，处于资不抵债状态，唯一有价值的资产只有乘用车生产资质，这也是南京知行最需要的。作为交换条件，南京知行则需要承担一汽华利8亿元的债务，以及5462万元的员工薪酬。

然而南京知行并未能按期履约。2020年6月，夏利不得不公开喊话，要求拜腾给钱。声明显示，2020年5月，南京知行、华利公司、夏利运营公司等在天津签署协议。协议约定，南京知行应于2020年6月30日前，向一汽夏利支付2.35亿元剩余欠款。

夏利没等到救命钱，却等到了拜腾汽车要破产的噩耗。

6月底，拜腾汽车官方宣布，从7月1日开始暂停在中国的业务，暂停周期为六个月，北美和德国的办公室已根据当地法律启动破产保护申请。停工停产期间，大部分中国区员工将待岗，仅有小部分员工留岗值守，维持公司最基本的职能运转，后续视具体情况另行通知。

事实上，急需资金的夏利曾两头下注，押注的另一个对象是博郡汽车。

2019年10月，一汽夏利与博郡汽车成立合资公司天津博郡。一汽夏利方面以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债作价5.05亿元出资，在合资公司的持股比例为19.9%；博郡汽车以现金出资20.34亿元，持有合资公司80.1%的股权。

这笔资金如能到位，对一汽夏利而言是一场及时雨，博郡汽车也可以借此获得整车生产资质。然而夏利再次遭到“暴击”。

博郡汽车于2019年在上海车展上发布了首款量产车型，计划在2019年末完成新车量产，2020年初开启交付。但博郡的量产车型并未如期出现，资金链问题倒是接踵而至。

2020年1月，博郡汽车被供应商曝出拖欠货款的消息。2月，全体员工工资延期发放，公司不再为员工缴纳社保，由员工自行解决。

博郡公开信。

6月13日，博郡汽车创始人黄希鸣发布公开信表示：“博郡汽车目前遭遇了严重的经营困难，公司现已决定重新定位公司的商业模式，争取创造正向现金流，全力保障员工、供应商、股东和各相关方的权益。”

博郡造车遭遇困局，一汽夏利也深受其害。根据一汽夏利年初发布的公告，截至1月12日，博郡仅向合资公司支付1400万元，剩余注资并未到账。

夏利汽车终究是错付了，还错付了两次。有行业人士表示，一汽夏利本希望通过造车新势力来盘活资产，输入新鲜血液开展自救，但没想到会发展到这一步。

一代国民轿车，从此将只活在人们记忆中。(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)