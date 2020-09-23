莫让“野蛮经营”毁了在线教育基业

北京市教委近日发布消息：绘本学习平台大塘小鱼以打卡返现金、推广返佣金等方式营销，诱导家长购买课程，因无法在规定期限返现，以及未征得同意强制关停账号，引发大量投诉。北京市教委会同北京市委网信办、北京市市场监督管理局联合约谈大塘小鱼负责人，责令该机构网站、App和公众号自行暂停更新14天，立即全面整改。
新冠肺炎疫情发生后，线下教育几乎全部按下“暂停键”，各地教育主管部门鼓励开展在线教育，在线教育获得井喷式发展。在线教育的兴起，不仅有效解决了疫情期间广大中小学生的“上课难”问题，也为自身发展创造了难得的契机，只要依法依规经营，不论是对弥补疫情常态防控下线下教育的缺位，还是对促进自身未来的良好发展，都大有裨益。
遗憾的是，面对疫情肆虐下不期而遇的商机，一些在线教育机构不是倍加珍惜，反而打起了“趁机捞一把”的歪主意，以致虚假宣传、霸王条款、付款容易退款难等“野蛮经营”模式频现。中消协今年8月发布的《2020年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，教育培训服务投诉增多，投诉集中在虚假宣传、虚假承诺、协议条款不清晰、诱导消费者办理贷款付费且退款难等方面。在线教育机构这些“吃相难看”的经营模式，在违法损害消费者权益的同时，也会自毁基业，着实不可取。
市场经济本质上是法治经济，不踩踏法律红线，是经营者应有的正确姿势，在线教育亦不例外。为挣个“盆满钵满”而频使欺诈消费者的手段，既会招致消费者的“用脚投票”，更会把自己置于巨大法律风险中。根据消费者权益保护法和相关法律法规，在线教育机构如果欺诈消费者并被查实，轻则可能被约谈、下架相关产品，重则可能被罚得个倾家荡产，甚至永无翻身之日。忽悠消费者的“野蛮经营”模式虽能得逞一时，却不能得逞一世，且相较严肃的法律责任追究，“野蛮经营”更可能得不偿失，无异于自断生路。
从长远看，在线教育机构以欺诈消费者的“野蛮经营”模式来盈利，也是在拿自身的发展愿景作赌注。每个市场主体想要在激烈的市场竞争中站稳脚跟，并有着可期的发展未来，无不需要赢得消费者的信任。即使在线教育是未来教育培训发展的必然趋势，失去了消费者的信任，也会因缺乏基本信用而注定走不远。在线教育机构只有主动强化自律，自觉摒弃有损自身长远发展的“野蛮经营”模式，才能确保基业长青。
如何不让“野蛮经营”自毁基业，既考验着在线教育机构的经营智慧和法治成色，更考验着在线教育机构对短期和长远利益的平衡兼顾。作为有社会责任担当和强烈发展愿景的在线教育机构，理应保持依法经营的正确姿势。刻意把“野蛮经营”当作获取短期利益的捷径，只能是害人又害己，最终自毁基业。
值得肯定的是，近日多家在线教育机构共同签署《K12在线教育行业自律公约》，对课程设置、师资、广告宣传、退费办法、格式合同等方面进行了约定。部分在线教育机构这些有益的自律实践探索，为所有在线教育机构诚信经营和健康发展提供了可借鉴的规范，值得在更大范围内推广实行。
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