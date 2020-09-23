补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局

近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。

消费已经成为中国经济发展的重要引擎，2019年消费对我国经济增长的贡献率为57.8%，已连续6年成为拉动经济增长的第一动力。今年以来，新冠肺炎疫情对消费领域造成较大冲击，居民非必需品、聚集性、流动性、接触式消费受到严重抑制，成为经济恢复的薄弱环节。

“各种新业态新模式引领新型消费加快扩容，线上消费逆势增长，有效保障了居民日常生活需要，推动了经济稳步复苏、企稳回升。”9月22日，国家发展改革委副秘书长高杲在国务院政策例行吹风会上表示，前8个月，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%，高出社会消费品零售总额24.4个百分点，现在实物商品网上零售额已经占到了社会消费品零售总额的将近1/4。

补齐新型消费短板 进一步激发市场主体活力

9月21日，国务院办公厅正式发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》。对此，高杲表示，《意见》发布的目的就是要着力补齐新型消费短板、破除体制机制障碍、打通痛点难点堵点，进一步激发市场主体活力，促进线上线下消费深度融合，努力实现新型消费加快发展，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供坚实支撑。

《意见》指出，在发展目标上，经过3—5年努力，实现促进新型消费发展的体制机制和政策体系更加完善，到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重在目前的基础上再有一个显著提高，“互联网+服务”等各类消费新业态新模式得到普及并逐步趋于成熟。

高杲进一步对《意见》进行了解读，他指出，《意见》有针对性地提出了四个方面15项政策举措。

一是加力推动线上线下消费有机融合。主要包括进一步培育壮大各类消费新业态新模式，推动线上线下融合消费双向提速，鼓励企业依托新型消费拓展国际市场等。

二是加快新型消费基础设施和服务保障能力建设。主要包括加强信息网络基础设施建设，完善商贸流通基础设施网络，大力推动智能化技术集成创新应用，安全有序推进数据商用，规划建设新型消费网络节点等。

三是优化新型消费发展环境。主要包括加强相关法规制度建设，深化包容审慎和协同监管，健全服务标准体系，简化优化证照办理等。

四是加大新型消费政策支持力度。主要包括强化财政支持、优化金融服务、完善劳动保障等政策。

支持新业态、新模式 引领新型消费持续健康发展

今年年初以来，突如其来的新冠肺炎疫情对全国的生产生活秩序造成了严重冲击，特别是广大居民在居家隔离期间，各类线下消费受到严重影响。

高杲表示，之所以在疫情最为严重的时期，能够保持各类生活必需品的正常供应，价格总体平稳，使得居民的基本生活消费得到有效保障；在疫情逐步得到控制的同时，稳步推动复工复产、复商复市，推动消费逐步回暖，其中一个很重要的原因就是近年来，基于网络数字技术等现代信息技术的发展，我国在电子商务、新零售以及像移动支付、物流快递等相关配套领域已经具备良好的发展基础。

高杲指出，这次疫情虽然给国民经济运行包括消费领域带来了意想不到的冲击，但也给基于网络非接触式的新型消费、新型服务带来了意想不到的发展机遇。“在此过程中，催生出了大量消费新业态新模式，推动线上消费从吃、穿、用这些实物消费，加快向医疗、教育、文娱、旅游、体育、健身等更多的服务领域扩张渗透。”

“线上线下加快融合，不仅支持了疫情防控和社会生活的基本运转，还对接了产供销，创造了大量的新就业岗位。”对此，高杲表示，今年能够成功应对新冠肺炎疫情的冲击，并且实现经济增速在二季度由负转正，与近年来我国新业态、新模式支撑的新型消费蓬勃发展密不可分。

新型消费在快速发展的同时，也暴露出一些领域所面临的短板和问题。比如基础设施不足，带来的服务供给短板。以5G为代表的新基建才刚刚起步，适合居民生活需求的一些服务设施还面临不足。特别是适应新型消费的线上线下融合的供应链体系尚不健全，人才短缺问题也更加凸显。

对此，高杲指出，针对所存在的一些瓶颈、短板、问题，这次《意见》的制定出台就是要顺应新型消费发展的大趋势，引导各方能够进一步下功夫，来解决前进中出现的问题，通过完善基础设施、优化政策环境，进一步发挥好市场对资源配置的决定性作用和政府在服务、规范、监管方面的作用，促进新业态、新模式引导下的新型消费持续健康发展。

加强区域消费中心建设 培育建设多层级消费中心

《意见》中提到要着力建设辐射带动性强、资源整合有优势的区域消费中心，加强中小型消费城市的梯队建设。

对此，高杲表示，我国地域辽阔、人口众多，不同的地方都有各自的特点，也有各自的优势。新型消费也必然会形成各具特色、优势互补、协同发展的区域格局。“我想这也符合经济发展的规律。”

高杲介绍说，消费中心可以理解为以中心城市为依托、辐射周边、综合承载能力强的消费高地或者说是集聚区。 “一般来说，应该具有服务体系健全、配套设施完善、内外循环畅通、供给业态丰富、引领集聚突出等特征。”

高杲指出，从功能定位、资源禀赋和发展基础出发，消费中心大致上也可以分为国际和全国性消费中心，区域性消费中心以及地方特色消费中心。

从全国来看，国际和全国性消费中心，主要还是依托一些特大、超大城市，着眼于消费政策制度的全方位引领，以及供给体系的高水平构建，将建成具有全国性影响力的综合性消费高地，也成为联通国内国际市场的重要载体和桥梁。

区域性消费中心主要是部分省会和综合实力比较强的地级市，消费服务体系比较健全，有些标准达到国内外先进水平，对周边地区的辐射带动能力强，是区域性的消费高地或者说是集聚区。

地方特色消费中心，应该说更加的面广量大，包括一些中小城市和一些县（市），通过打造人气活跃、亮点突出的若干消费集聚区，在地域和部分行业领域、发挥特色优势和较强影响力。

“这三个层级的消费中心衔接互动、梯次发展、优势互补，构成覆盖全国大市场的消费地区格局。”高杲表示，下一步将加强对区域消费中心建设的统筹布局，进一步发挥各方面的优势，培育建设多层级消费中心，引导各地区更好发挥比较优势，有效促进供给体系、需求结构、流通网络和发展环境提质升级，全方位支撑以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，更好地满足人民群众对美好生活的新期待。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)