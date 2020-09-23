运鸿集团：无任何原始股权转让及销售

近日，运鸿集团不断接到投诉，有人或者机构发布虚假信息，借公司上市之际，承诺以原始股转让及销售形式招揽客户，损害公司形象和利益。为此，运鸿集团再一次公开声明称，运鸿集团上市期间，无任何原始股权转让及销售，凡个人及机构以运鸿集团名义对外销售运鸿集团原始股权者，均为虚假信息，提请社会各界朋友提高警惕，谨防上当受骗。（牛广文）
商务部：新业态新模式推动商贸流通转型升级 人民网北京9月23日电 （栗翘楚）日前，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》。针对近年来商贸流通领域新业态、新模式的发展情况，商务部市场运行和消费促进司负责人王斌在国务院政策例行吹风会上表示，商贸流通是新业态、新…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】
商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长 本报北京9月20日电 （记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】
狗不理陷“舆论危机”，老字号“割袍”自救（深度） “对不起，加盟店不好吃，直营店也真的和好吃不沾边。”9月中旬的一个上午，在北京读书工作了近10年的白领谢柯（化名）这样向《国际金融报》记者评价她眼中的狗不理。 近日，这一百年老字号品牌陷入了一场“口碑风波”。9月上旬，微博签约自媒体谷岳…【详细】