运鸿集团：无任何原始股权转让及销售

近日，运鸿集团不断接到投诉，有人或者机构发布虚假信息，借公司上市之际，承诺以原始股转让及销售形式招揽客户，损害公司形象和利益。为此，运鸿集团再一次公开声明称，运鸿集团上市期间，无任何原始股权转让及销售，凡个人及机构以运鸿集团名义对外销售运鸿集团原始股权者，均为虚假信息，提请社会各界朋友提高警惕，谨防上当受骗。（牛广文）

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