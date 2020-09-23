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爱回收完成超1亿美元E+轮融资

2020年09月23日17:38  来源：环球网
 
原标题：完成E+轮融资 爱回收发布全新集团品牌“万物新生”

　　【环球网科技综合报道】9月22日，爱回收在北京举办“科技赋能 万物新生”品牌升级发布会，会上宣布“万物新生”将取代“爱回收”作为全新集团品牌，下辖爱回收、拍机堂、拍拍、海外业务AHS DEVICE、城市绿色产业链业务爱分类·爱回收等业务线。

　　集团创始人兼CEO陈雪峰同时宣布，获得京东集团和国泰君安国际联合领投的超1亿美元E+轮融资，上海国和投资、清新资本、京东物流产业基金汇禾资本、毅峰资本参与跟投，泰合资本继续担任独家财务顾问。

　　与拍拍顺利融合 打通产业链闭环

　　2019年6月，爱回收与京东旗下二手交易平台“拍拍”合并。合并之后，双方顺利完成了线上线下场景、流量、能力和团队的整合。爱回收全面经营京东平台上以3C品类为主的二手、闲置、库存、转卖等业务。

　　据了解，随着爱回收与拍拍的顺利融合，公司的旧机回收、优品销售、以旧换新等业务实现全面突破。截至目前，尽管遭遇疫情影响，各条业务线的交易额均保持高速增长态势，并且实现季度盈利，集团单日3C产品交易量突破7万台，其中C2B回收超过1.5万台，B2B平台交易超过4万台，B2C零售交易超过1万台，海外业务及其他交易超过5000台，为下一步的持续发展奠定了坚实基础。

　　业务创新方面，爱回收与京东强强联合，依托爱回收超过700家门店的交付能力，打造“一站式以旧换新”的线上极致体验，用户只需在京东评估旧机、线上付差价即可低门槛购买新机，用户可以选择去爱回收门店，或者由爱回收质检工程师上门进行一站式送新取旧，并帮助用户完成数据迁移和清除旧机隐私数据等一系列换机服务。去年9月iPhone11系列发布至今，一站式以旧换新服务得到了包括苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星等主流厂商广泛认可和支持，“一站式以旧换新”越来越成为用户上京东购买新机的主流方式。

　　陈雪峰表示，双方的合并，补足了爱回收的产业链短板。如今，集团已成为在行业内率先打通C2B（爱回收，全场景回收解决方案平台）、B2B（拍机堂，商家线上交易平台）、B2C（拍拍，二手优品零售平台）全产业链端到端闭环的公司。实现三条业务线全面拉通，能力融合效应将在未来加速释放。

　　获过亿美元追加融资 持续增强竞争壁垒

　　同时，陈雪峰在会上宣布，爱回收获得京东集团和国泰君安国际联合领投的超过1亿美元E+轮融资，上海国和投资、清新资本、京东物流产业基金汇禾资本、毅峰资本参与跟投，泰合资本继续担任独家财务顾问。

　　京东集团副总裁、战略投资部负责人胡宁峰表示：“京东作为爱回收的战略合作伙伴和长期投资者，对爱回收的供应链能力和技术平台能力十分看好，双方合作共创价值。爱回收在手机数码品类构建强大的供应链能力，很好地解决了二手3C行业非标准化、货源散乱、市场结构复杂的特点，不仅提升了产品质量保障和用户满意度，更从产业底层解决了本质问题，为产业进步创造了巨大价值。如今，爱回收的平台业务和海外业务也在快速发展中，相信爱回收能够快速完成技术和服务输出，赋能更多的国内外合作伙伴。”

　　国泰君安国际交易投资管理部董事总经理、私募股权投资主管赵玄先生表示：“中国市场二手手机渗透率与欧美日韩相比仍然非常低，未来有较大的增长空间。作为全球最大的二手手机回收与交易平台，爱回收整合了从C2B回收、B2B贸易到B2C零售的整条产业链，具有强有力的闭环造血能力，现金流稳定，尤其是回收端，通过线上、线下的协同建立了巨大的竞争优势。另外，通过对二手电子消费产品的回收再利用，爱回收亦为绿色环保作出贡献，是公司实践社会责任的体现。我们认为在二手手机流通、在“互联网+绿色环保”的赛道竞争中，爱回收处于领先地位。国泰君安国际对公司的未来业务发展和潜力充满信心。”

　　陈雪峰介绍，未来将主要在三大领域持续投入，提升竞争壁垒。一是基于和京东的全渠道深度合作，依托爱回收的门店网络和交付能力，抓住5G时代全民换新需求的机会，持续大力发展“一站式以旧换新”，持续带给京东用户最佳的体验，为用户和手机品牌商创造价值；二是依托自身控货、掌握B2B交易平台和精准流量场景的优势，加快发展B2C业务，实现商业模式的再次跳跃；三是根据过去两年在国际市场的投资、合作布局，持续进行技术输出和赋能，与全球合作伙伴共同开发超过万亿规模的国际市场。

　　场景驱动价值提升 科技赋能二手供应链

　　在本次发布会上，陈雪峰发表了他的行业观点，二手行业和新品不一样，平台运营能力不能复用，比如质检一个奢侈品包和一台手机，所需要的能力完全不一样，所以二手行业不存在全品类的机会，只有垂类机会。而在垂直品类里，流量驱动逻辑因为会带来成本的持续攀升，模式不可持续；只有围绕供应链和技术驱动、场景控货的逻辑去构建核心竞争力，打造产业互联网平台，真正为产业链创造价值，才是唯一的通关之道。

　　而纵观爱回收整个发展历程，也正是沿着这一逻辑路径延伸。

　　从2013年开始，爱回收意识到泛流量采买的转化率较低问题，开始布局线上线下精准流量相互融合的控货场景，至今已完成和京东及全部主流手机品牌的线上回收、以旧换新场景构建，以及全国140城700余家直营门店和数万家合作门店的线下场景布局。随着B2B交易平台“拍机堂”上线两年半以来，至今已有超过15万中小商家参与，爱回收的全场景、全交易环节布局已初具规模。

　　有了充足稳定的货源后，本着产业互联网平台对效率、质量和成本的考虑，爱回收在2014年开始逐步增强自己的供应链能力，形成了完备的质检分级标准、大数据估价体系以及商品分销渠道，大幅提升了行业的交易效率。

　　2017年，爱回收开始了对自动化运营体系的建设，并在常州打造了全球首座“非标二手电子产品自动化输送、质检、分拣和存储系统”进一步实现了降本增效。针对二手3C产品使用后非标准化的特点，爱回收自主研发了基于计算机视觉、针对手机细微划痕自动检测的“拍照盒子”系统；针对硬件产品功能自动插线和检测的“007”系统，以及不拆机即可拍照识别手机部件是否有更换和拆修的“X-Ray”系统，配合自动化流水线和机械立库，整条系统自动化率高达90%以上，分拣失误率小于0.01％， 手机质检精准度达99%以上，人力减少40%，分拣时长缩短3倍，坪效提升300%。完全改变了过往依赖密集型人工质检操作导致的效率较低、成本较高的行业状态。

　　“爱回收”品牌升级为“万物新生集团”

　　经历了10年的发展壮大，爱回收集团业务不断延伸，遍布全国主流商圈、脍炙人口的“爱回收”门店品牌，已经不能完全代表公司业务和精神内核。对此，陈雪峰宣布，“万物新生”将正式取代“爱回收”成为全新的集团品牌名称。

　　陈雪峰表示，爱回收的创立初心是“让闲置不用，都物尽其用”，而“万物新生”正是这一初心的延续和落地。现在的集团已经有能力通过自身的产业链实力，对传统二手行业进行改造和提升，打造合规化、数据化、规模化、标准化、可持续化的商业模式，赋予二手产品全新的价值。

　　“我们始终坚信，所有‘垃圾’都是放错位置的资源，每一件物品都有它全新的生命周期，每一件被丢弃的资源终将重获新生。万物新生集团希望能与各位合作伙伴一起，在循环经济的大潮中贡献自己的一份力量。”

(责编：毕磊、夏晓伦)
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