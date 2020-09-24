化危为机，更好实现高质量发展（权威访谈）

当今世界正经历百年未有之大变局，国内发展环境也经历着深刻变化。“十四五”时期我国将进入新发展阶段。国内外环境的深刻变化既带来一系列新机遇，也带来一系列新挑战，是危机并存、危中有机、危可转机。

如何看待当前经济形势？要完成全年目标任务，应如何进一步做好“六稳”工作、落实“六保”任务？“十四五”时期，我们应如何化危为机，更好实现高质量发展？记者采访了国家发展改革委宏观经济研究院院长王昌林。

当前中国经济继续保持稳步恢复态势，发展动力活力进一步增强，我们有较强的信心完成全年目标任务

记者：如何看待当前经济形势？

王昌林：分析经济形势首先要看“形”。面对新冠肺炎疫情严重冲击，以习近平同志为核心的党中央坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，我国经济发展稳定转好，生产生活秩序稳步恢复。

看消费，随着全国抗疫斗争取得重大战略成果，居民生活和市场活力加快恢复，消费潜力持续释放，消费市场不断复苏。8月社会消费品零售总额同比增长0.5%，为年内首次正增长；1—8月社会消费品零售总额同比下降8.6%，降幅比1—7月收窄1.3个百分点，显示出消费品市场加速恢复的态势。

看投资，随着稳投资政策措施落实落地，投资持续保持回升态势。1—8月全国固定资产投资（不含农户）同比下降0.3%，降幅比1—7月收窄1.3个百分点。特别是，1—8月高技术产业投资同比增长8.2%，呈现良好态势。

看出口，1—8月货物进出口总额200488亿元，同比下降0.6%。其中，出口110483亿元，增长0.8%，年内累计增速首次实现正增长。

更为重要的是，我们保持了就业、物价的总体稳定。1—8月城镇新增就业781万人，完成全年目标任务的86.8%；8月份城镇调查失业率为5.6%，比上月下降0.1个百分点，就业形势保持了向好的态势。8月份居民消费价格同比上涨2.4%，比上个月回落0.3个百分点，总体保持温和上涨态势，保价稳供的成效继续显现。

分析经济形势还要看“势”。我国经济长期向好的基本面没有改变。从发展阶段看，我国仍处在工业化、城镇化进程之中。工业发展总体上进入向高质量发展阶段转变的时期，转型升级空间很大。从经济发展要素条件看，我国拥有近9亿劳动力人口，居民储蓄率较高，国内市场规模巨大并持续扩大，创新创业活力较强，新动能不断发展壮大，具备保持经济中高速增长的各项条件。从发展环境看，当今世界正经历百年未有之大变局，国际力量对比和全球经济版图加速演变，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，国际产业分工格局面临重构，世界和平发展潮流和经济全球化大势不可逆转，这些都为我国经济发展提供了新的历史机遇。

可以说，得益于党中央正确的决策部署、坚强有力的领导，得益于中国特色社会主义制度的显著优势，当前中国经济继续保持稳步恢复态势，发展动力活力进一步增强，我们有较强的信心完成全年目标任务。

做好“六稳”工作、落实“六保”任务关键在千方百计稳住市场主体

记者：要完成全年目标任务，如何进一步做好“六稳”工作、落实“六保”任务？

王昌林：虽然我国经济运行呈现出许多积极迹象，但这些变化多为恢复性增长，部分指标增速仍低于上年同期水平，一些指标的累计增速仍处于下降区间。加上国际环境复杂严峻，国内长期积累的结构性矛盾还比较突出，经济恢复过程中的不平衡态势仍比较明显。下一阶段，我们仍要坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。

习近平总书记强调，市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，在国家发展中发挥着十分重要的作用。要进一步做好“六稳”工作、落实“六保”任务，首先要千方百计把市场主体保护好，激发市场主体活力，推动企业发挥更大作用、实现更大发展，为经济发展积蓄基本力量。

疫情对我国市场主体产生较大冲击，其中服务业所受影响最大。随着生产的回升和居民消费的增加，8月份服务业生产指数增长4%，增速比上月加快0.5个百分点，呈现加快恢复的态势，但目前仍未恢复到正常水平，不少企业资金链压力仍然较大。从制造业看，受近年来成本上升、经贸摩擦等影响，部分企业出现经营困难，再叠加此次疫情的冲击，不少企业面临的压力进一步加大，资金紧张的问题比较突出。

下一步，要切实落实好前期出台的纾困惠企政策，增强宏观政策的针对性、时效性，确保各项措施直接惠及市场主体。继续实施减税降费、减租降息政策，发展普惠金融，有效缓解企业特别是中小微企业融资难、融资贵问题。针对全球需求萎缩的情况，要通过加大信贷支持、提高企业稳岗补贴、支持出口转内销等措施，加大稳外贸的力度。通过稳住市场主体，来稳定就业、稳定收入、稳定消费，形成国民经济运行的良性循环。

坚持供给侧结构性改革、扭住扩大内需战略基点，形成更高水平动态平衡

记者：“十四五”时期，如何化危为机，更好实现高质量发展？

王昌林：“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，我国将进入新发展阶段。我们要增强机遇意识和风险意识，准确识变、科学应变、主动求变，勇于开顶风船，善于转危为机，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

从供给侧看，要牢牢坚持供给侧结构性改革这个战略方向，疏通国内经济大循环的堵点。生产是经济循环的起点，持续提升供给体系的质量与效率，是解决供需不平衡不匹配、畅通国民经济循环的关键所在。疫情冲击并没有改变供需关系中矛盾的主要方面在供给侧的事实。因此，我们要从供给侧发力，贯彻落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，充分发挥我国完备工业体系的优势，稳定制造业发展，增强产业链供应链稳定性，加快突破关键核心技术，发展壮大新动能，从而改善供给结构，提升供给体系质量，创造适应新需求的有效供给。

从需求侧看，要坚决扭住扩大内需这个战略基点，加快构建完整内需体系。消费是社会再生产的终点，也是新一轮再生产的起点。超大规模市场是联通国内国际市场、推动形成新发展格局的关键优势。要将这个优势发挥出来，就要构建完整的内需体系。这就要求我们针对不同类型主体的需求，打通阻碍其需求潜力激发的痛点和堵点。既要深化收入分配体制改革，稳步提高居民收入，扩大中等收入群体，着力扩大消费需求；也要打造市场化、法治化、国际化营商环境，形成长期稳定发展预期，鼓励企业增加投资；更要用好积极财政政策，提升财政资金使用效率，努力发挥政府投资“四两拨千斤”作用。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 04 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)