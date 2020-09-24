近日，在贵州修文县谷堡镇平滩村猕猴桃种植基地，漫山遍野的果树枝繁叶茂，一颗颗果子挂满枝头，种植户们正忙着采摘、装箱。大批来自贵阳地利物流园的采购货车在基地外排队等待装货，每天80—100吨的猕猴桃从修文县运往贵阳地利物流园，经分拨中转后，通过从集采、批发到零售全覆盖的现代化流通体系发往全国各地。
“以前果子丰收了，就怕找不到销路。现在市场采购货车直接开到家门口，心里更踏实。” 平滩村村民文小荣说。2013年，文小荣开始种植猕猴桃，得益于当地政府、合作社与农产品流通企业地利集团贵阳物流园的产销对接机制，如今15亩果园年产猕猴桃2万多斤，年收入达15万元，短短几年间，全家人靠种植猕猴桃实现了脱贫致富。
修文县猕猴桃种植基地的发展是贵州“造血式”产业扶贫的缩影。多年来，贵州不断优化营商环境，积极引导行业龙头企业投资兴业，以政府搭台、企业唱戏、贫困户参与的方式，实现了各方共赢，助力致富增收。
在当地政府引导下，地利集团旗下贵阳地利物流园和地利生鲜超市门店专门设立了“贵州产业扶贫蔬菜销售专区”，实行免收场地费、进场费减半等优惠政策，引导市场经营业户采购分销。目前当地果菜经贵阳地利物流园流通量，年均已达50余万吨，年均交易额近30亿元。
随着农产品流通产业业态不断升级，线上线下渠道融合也日益深入，“互联网+特色产业”模式被企业主动运用到扶贫中。据了解，近年来贵州省以优质农产品为核心，积极鼓励社会力量进行产业扶贫，使农产品生产、加工、流通、销售有机结合、相互促进，推动农业产业化、商品化，探索出了一条农业升级、农户增收、地方脱贫、企业发展的可持续化产业精准扶贫新路径。
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