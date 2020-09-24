完善产业体系 释放发展活力

本报西安9月23日电 （记者原韬雄）23日，陕西省西咸新区秦汉新城举办“2020年秦汉新城重点产业招商项目集中签约仪式”。本次共有聚创动力电池研发及生产基地、科洛克再生医学研产基地暨中欧生物医药科技产业园、南玻西北生产基地等15个产业项目签约，总签约金额约190亿元。签约项目覆盖新能源汽车、生物医药、总部经济、文化创意等多个领域。
据介绍，本次签约对完善西咸新区现代经济体系、打造千亿级产业集群具有重要意义。近年来，西咸新区秦汉新城为激发区域发展活力，一方面加快畅通招商引资项目签约落地“绿色通道”，强化土地、资金、人才等要素保障，不断促进招商成果转化为发展动能。另一方面持续优化秦汉新城营商环境，营造良好亲商安商氛围，夯实招商工作基础，提升招商引资成效，全力打造最优投资兴业“洼地”。西咸新区秦汉新城围绕高端装备制造、文化旅游、大健康三大主导产业布局，正加快构建完整的现代产业体系。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
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商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】