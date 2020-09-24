有效扩大内需，找准发力方向很重要！

导语：突如其来的新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来前所未有的冲击。党中央提出坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局。坚定实施扩大内需战略有什么新内涵？发力的方向又在哪里？围绕这些问题，言之有理工作室采访了浙江大学中国特色社会主义研究中心宋学印研究员、浙江大学经济学院黄先海院长。

言之有理：今年以来，党中央强调坚定实施扩大内需战略。同以往相比，现阶段扩大内需有什么新内涵，应当在哪些方向发力？

黄先海：实施扩大内需战略，首先要把握扩大内需战略的新内涵，找准发力方向。从投资看，传统产业出现了产能过剩，铁路、公路等传统基础设施建设也已进入成熟期。从消费看，传统消费市场需求已经趋于饱和。这表明，实施扩大内需战略，必须摆脱传统思路束缚，统筹推进传统基础设施“补短板”与新型基础设施建设、传统消费升级与新兴消费培育、内需结构升级与空间优化，激活我国超大规模市场的新型需求潜力，形成能够有效抵御疫情冲击、强健可持续的内需主导型增长体系，开创经济高质量发展新局面。

言之有理：实施扩大内需战略，为什么要强调统筹推进传统基础设施“补短板”与新型基础设施建设？

宋学印：统筹推进传统基础设施“补短板”与新型基础设施建设，能够充分发挥基础设施投资在拉动经济增长、夯实未来经济发展基础方面的作用。一方面，此次疫情暴露出我国公共服务与应急设施供给数量与质量方面存在的短板，必须加快补齐医疗卫生、教育、环保、养老等公共服务设施方面存在的供给缺口，在有效对冲疫情冲击的同时，全力满足人民日益增长的美好生活需要，提升人民群众生活品质。另一方面，随着新一代信息技术快速发展，数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业逐渐成为支撑未来经济发展的支柱产业。必须加快5G、物联网、工业互联网、数据中心、重大科技基础设施等新一代基础设施建设进度，加大政府对新型基础设施建设的投资力度，撬动企业对新型基础设施的投资，为我国新兴产业崛起、未来经济发展奠定基石。

言之有理：目前消费在我国经济发展中的基础性地位越来越凸显，如何才能有效发挥消费的基础性作用，有效应对疫情冲击？

黄先海：发挥消费的基础性作用，需统筹推进传统消费升级与新兴消费培育。短期内，采取鼓励居民消费的有力举措，释放和回补因疫情防控被抑制和冻结的商品与服务消费需求。从中长期看，持续提升传统消费产品品质、创新消费模式，增加居民对健康、绿色、信息等新兴消费的需求，形成面向新产品新业态的强有力需求市场，从而为战略性新兴产业发展、高质量服务业发展、现代化经济体系建设创造有利条件。通过相关改革举措促进收入分配更合理、更有序，推动形成与居民消费升级相匹配的收入可持续增长机制，不断扩大中等收入群体，为扩大居民消费夯实基础。

言之有理：扩大内需与城镇化发展水平密切相关，如何才能在推进新型城镇化过程中充分释放内需潜力，实现内需结构升级与空间优化？

宋学印：实现内需结构升级与空间优化，很重要的一个方面就是提高新型城镇化质量。2019年末，我国常住人口城镇化率突破60%，但户籍人口城镇化率仅为44.38%。这意味着我国有大量劳动力处于生产地与户籍地分离状态，还没有真正融入城镇生活。这一群体是有工作、有收入、有技能、有消费意愿的群体，是我国扩大中等收入群体规模、提升城镇化率的重要潜在对象，能够为我国内需增长创造巨大空间。我们要顺应城镇化与人口流动客观规律，优先在大都市圈内部深化农村土地制度改革和户籍制度改革，提高户籍人口城镇化率；加快都市圈城市间基础设施共享，吸引要素集聚整合，完善都市圈内部城市分工产业链与供应链，进一步提升我国资源空间配置效率、市场规模红利与经济增长稳定性。

（言之有理工作室 郑延冰 编辑）

(责编：李都也(实习生)、李栋)