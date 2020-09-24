麻辣财经：新业态新模式，如何引领新型消费？

云端办公就学忙，教育医疗远程化，直播带货受热捧……今年以来，应对疫情催生并推动了在线教育、远程医疗、线上交易等多种新业态新模式快速发展，在有效保障居民日常生活需要的同时，推动经济稳步复苏、企稳回升。

数据显示，前8个月，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%，高出社会消费品零售总额24.4个百分点，实物商品网上零售额已占到社会消费品零售总额的将近1/4。

成效显著，前景广阔。如何才能进一步激发新业态新模式对经济稳步复苏、企稳回升的推动作用？

近日，国务院常务会议审议通过《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》（以下简称《意见》），在22日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副秘书长高杲等有关部门负责人介绍了相关情况。其中有不少新提法新亮点，麻辣哥第一时间抽丝剥茧，为您提取干货。

在全国建设多级区域消费中心，拉动新型消费显著提升

近年来，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费迅速发展，特别是新冠肺炎疫情发生以来，传统接触式线下消费受影响，新型消费发挥了重要作用，有效保障了居民日常生活需要，推动了国内消费恢复，促进经济企稳回升。

“《意见》出台，目的不仅在于促进消费回补，更在于培育壮大新的消费增长点，进一步激发和释放消费潜力，畅通国民经济循环。”高杲指出，按照《意见》要求，到2025年，将培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重在目前基础上再有显著提高。“互联网+服务”等各类消费新业态新模式得到普及并逐步趋于成熟。

事实上，早在今年7月，国家发改委等13部门公布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出19项支持政策加快15种新业态新模式健康发展。时隔2个多月，此次出台的有关政策，有哪些新变化和新亮点？

“首先，进一步明晰了提高新型消费供给能力的发展方向，特别强调要增强软硬件基础设施支撑，推动网络数字技术和各类消费业态深度融合。”高杲介绍，其次，着力破解存在的痛点难点堵点，在新型消费发展过程中暴露出来一些短板、不足、问题，有针对性地提出了一些政策措施，着力破除体制机制障碍，打通痛点难点堵点，为新型消费营造良好的发展环境。此外，着力创新政策举措，如提出探索新型消费贸易流通项下逐步推广人民币结算的问题，实际顺应了跨境电商的发展潮流。

值得一提的是，《意见》首次提出要着力建设辐射带动性强、资源整合有优势的区域消费中心，加强中小型消费城市的梯队建设。

什么是区域消费中心，如何做好新型消费的区域布局？高杲解释说，消费中心可以理解为以中心城市为依托、辐射周边、综合承载能力强的消费高地或者说是集聚区。一般来说，应该具有服务体系健全、配套设施完善、内外循环畅通、供给业态丰富、引领集聚突出等特征。

从功能定位、资源禀赋和发展基础出发，下一步消费中心将分为国际和全国性消费中心，区域性消费中心以及地方特色消费中心。其中，国际和全国性消费中心，主要依托特大、超大城市，将建成具有全国性影响力的综合性消费高地，成为联通国内国际市场的重要载体和桥梁；区域性消费中心，主要是部分省会和综合实力比较强的地级市，消费服务体系比较健全，对周边地区的辐射带动能力强，是区域性的消费高地或者说是集聚区；地方特色消费中心，面广量大，包括一些中小城市和一些县（市），通过打造人气活跃、亮点突出的若干消费集聚区，在地域和部分行业领域、发挥特色优势和较强影响力。“这三个层级的消费中心衔接互动、梯次发展、优势互补，共同构成覆盖全国大市场的消费地区格局。”高杲说。

扩大新型消费，亟待优化发展环境、加强信息基础设施

今年以来，受疫情影响，线下消费受到严重抑制，但与此同时，以直播电商、在线教育和远程医疗为主的新业态新模式引领新型消费加快扩容，线上消费逆势增长。

以直播电商为例，商务部市场运行和消费促进司负责人王斌介绍，今年上半年直播电商发展势头迅猛，成为电商行业新引擎，一方面规模持续扩大，据商务部监测，上半年全国电商直播超过1000万场，活跃主播人数超过40万，观看人次超过500亿，上架商品数超过2000万。9月22日当日，京东大数据研究院发布《电商打造助农高速路，2020线上农产品消费趋势报告》，报告显示：2020上半年，电商农产品成交额翻番，同比增长超过104%；

另一方面，场景日益丰富。从日用品、农产品直播到产业带直播、老字号直播、非遗产品直播、文化旅游产品直播，各类直播场景层出不穷，不仅满足了居民个性化、多样化的消费需求，市场带动作用也十分明显。

与此同时，信息消费已成为有效扩大内需、拉动经济增长的新动力。李颖介绍，疫情期间，在线教育、网络医疗、直播电商等信息消费新业态、新模式蓬勃发展，有效满足了人民群众的需求。

但也应看到，新型消费在快速发展的同时，也暴露出一些领域所面临的短板和问题。

一方面，基础设施不足带来的服务供给短板。高杲说，以5G为代表的新基建刚刚起步，像冷链物流、智能快递等，适合居民生活需求的一些服务设施仍显不足。另一方面，新型消费迅速发展，监管和规范不适应也对提质空间造成限制，如适用新型消费的相关法规还缺少实施指引，一些标准体系建设滞后，对跨界融合和新模式业态反应跟进不够。

此外，新型消费快速发展，难免出现市场秩序不规范的行为，如一些无序竞争、虚假宣传、价格欺诈、隐私泄露等情况，这些都可能影响新业态新模式乃至新型消费的持续健康发展。

高杲表示，针对目前存在的一些瓶颈、短板、问题，在优化“软环境”方面，《意见》将通过优化新型消费发展环境，主要包括加强相关法规制度建设，深化包容审慎和协同监管，健全服务标准体系，简化优化证照办理等，进一步发挥好政府在服务、规范、监管方面的作用，促进新业态新模式引导下的新型消费持续健康发展。

在强化“硬装备”方面，新型消费以新一代信息基础设施为重要依托，加快信息基础设施建设成为重要发力点。其中，5G是推动新型消费的重要基建。工业和信息化部信息技术发展司负责人李颖表示，目前，全国已建设开通5G基站超50万个，5G用户不断增长，累计终端连接数已超1亿，5G应用不断丰富，覆盖工业、医疗、交通等多个领域。“下一步，将从稳步推进网络建设、大力推动应用探索、鼓励加大政策支持等方面加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，为新型消费快速发展提供更好的基础设施环境。”李颖说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)