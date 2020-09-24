遏制在线旅游大数据“杀熟” 明令禁止还需强力执行

在网上订酒店、买机票，同一个酒店房型，不同用户看到的价格不一；同一张飞机票，浏览几分钟后涨价，这一被称为大数据“杀熟”的问题饱受诟病。今年10月1日起，《在线旅游经营服务管理暂行规定》将正式施行，明令禁止在线旅游行业利用大数据“杀熟”行为。今后消费者再遇到类似的情况，将有法可依。

不论是传统的线下经济，还是互联网时代的线上经济，价格公开透明始终是基本的市场准则。在线旅游经营者如果滥用大数据分析等技术手段，基于旅游者消费记录、旅游偏好等设置不公平的交易条件，不只是违反商业诚信原则，会降低用户对平台的黏性，还将是违法行为，会面临法律的处罚。只有依法遏制大数据“杀熟”行为，品质好、服务好的旅游产品才能有更多市场空间。

明令禁止还需强力执行。如何清晰界定大数据“杀熟”？如何畅通投诉渠道？如何治理商家滥用技术手段的行为……这一系列问题仍需要相关部门继续探索，逐步扎紧制度的笼子，为消费者提供更好的旅游服务。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 05 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)