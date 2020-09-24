二十国集团贸易部长支持对世贸组织进行必要改革

据新华社利雅得9月22日电 （记者涂一帆）二十国集团贸易和投资部长22日召开视频会议，承诺继续在减轻新冠肺炎疫情影响方面加强协调合作，推动国际贸易与投资复苏，并支持对世界贸易组织进行必要的改革。
当天的会议由二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯主持，并通过了《关于世贸组织未来的利雅得倡议》等成果文件。会议发表的公报说，利雅得倡议为讨论多边贸易体制的目标和基本原则提供了机会。多边贸易体制的有效性取决于所有成员对世贸组织规则的执行与落实，二十国集团将继续致力于与世贸组织其他成员开展积极和建设性的合作，对世贸组织进行必要的改革。
公报说，新冠肺炎疫情构成的挑战仍是全球焦点，多边贸易体制有助于促进国际贸易流动，提高贸易与投资政策的稳定性和可预测性，确保所有国家都能公平地获得基本医疗用品和药品。二十国集团认识到，必须增强国家、区域和全球供应链的可持续性和韧性，并扩大生产能力和贸易，特别是在药品、医疗和其他卫生产品领域。
沙特商业部大臣马吉德·卡萨比在会议上说，在当前充满挑战的时期，建立一个开放、公平和基于规则的多边贸易体系对于支持全球经济复苏至关重要。
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