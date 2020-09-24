中国首个自营深水油田群投产 高峰年产量达420万立方米 

记者从中国海洋石油集团有限公司获悉：9月20日，历时30个月的建设，中国首个自营深水油田群——流花16-2油田群顺利投产。这也是目前中国在南海开发产量最大的新油田群，高峰年产量可达420万立方米，能够满足400多万辆家用汽车一年的汽油消耗。

流花16-2油田群位于南海珠江口盆地，距香港东南约240公里，包括流花16-2、流花20-2和流花21-2三个油田，平均水深410米，相当于把埃菲尔铁塔放在海里，还要再往下约90米。这也创下了中国海上油田开发水深最深、水下井口数最多的纪录。

“油田群的建成投产进一步完善了我国具有自主知识产权的深水油气开发工程技术体系，为保障国家能源安全和助力粤港澳大湾区发展注入新动力。”中国海油流花16-2油田群开发项目组总经理刘义勇介绍，流花16-2油田群离岸远、海况恶劣，且需要同时开发3个油田，总体开发工程方案设计挑战极大。

那么，建设者们如何应对重重挑战？

——“新”，中国首个采用全水下开发模式的油田。

在流花16-2油田群，海面上看不到常规油气田的生产平台，全部油田采用水下生产系统，再回接到水面的FPSO（浮式生产储卸油装置）。据介绍，这是中国第一个采用全水下开发模式的油田，首次自主完成了油气田水下生产系统开发模式的总体设计和安装工作。

——“精”，建造了迄今为止国内应用水深最深、功能最复杂的FPSO。

除了水下生产系统，流花16-2油田群项目还设计建造了迄今为止国内应用水深最深、功能最复杂的FPSO——海洋石油119。它每天可以处理原油2.1万立方米、天然气54万立方米，相当于占地42个标准足球场的陆地油气处理厂，是名副其实的“海上油气超级工厂”。

——“稳”，单点系泊系统能抵御百年一遇台风。

海洋石油119拥有一套具有世界先进水平的“定海神针”——大型内转塔单点系泊系统，这是国内水深最深、管缆悬挂数量最多、复杂程度和安装精度最高的单点系泊系统，同类技术国际应用仅4例。

近年来，经济社会发展对能源需求持续增长，南海深水区是中国重要的油气战略接替区。刘义勇介绍，南海东部油田已实现连续24年年产量超千万方、连续5年年产量超1500万方。流花16-2油田群的建成投产，为南海东部油田实现2025年上产2000万吨目标奠定了坚实基础。

(责编：李都也(实习生)、李栋)