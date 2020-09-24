11家生鲜电商测评报告发布 部分平台商品不新鲜退货难

本报讯（记者 张楠）昨天，北京市消协发布生鲜电商平台APP体验调查报告。此次调查涉及天猫生鲜、京东生鲜、美团买菜、盒马、多点、每日优鲜等11个生鲜电商平台APP。报告显示，部分平台还存在商品不新鲜、标价不清晰、退货难等问题。

手机买菜，消费者最爱选谁家？调查结果显示，受访者选择最多的生鲜电商平台APP是永辉生活和盒马，占比分别达到45.98%和36.61%。此类生鲜电商企业拥有较多线下门店，相对更受消费者欢迎。

网购生鲜商品时，遇到较为突出的问题是商品不新鲜，占比为28.12%。其次是配送不及时、包装太简陋和实物与宣传不符。在本次体验调查的33个样本中，有4个样本存在商品不够新鲜、有磕碰痕迹等问题。

另外在33个体验调查样本中，有的页面商品标价不清晰；有的页面没有送货时间选项，消费者下单时无法选择和了解具体送货时间。体验调查还发现，个别平台（APP）存在因使用优惠券无法退货、退款无法原路返还以及联系不上人工客服等问题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)