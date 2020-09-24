原标题：美联储再发经济警报 鲍威尔喊话财政帮忙

距离大选只剩40天，美国却陷入了更危险的境地，无论是疫情还是经济，都没有明显好转的迹象。更无奈的是，本就焦头烂额的国会两党又被大法官提名牵扯了精力，下一轮财政刺激看起来依然遥遥无期。在如此不安的背景下，投资者已经把恐慌宣泄在了股市中，美联储主席鲍威尔的最新表态中更是充满了对经济前景的担忧。

高度不确定性

当地时间9月22日起，鲍威尔将开启为期三天的国会山之旅。在第一场由众议院金融服务委员会举办的听证会上，鲍威尔与美国财长姆努钦一道接受了质询。作为货币政策和财政政策的掌舵者，他们的表态对于美国经济下一步的走向至关重要。虽然两人的表述均符合此前市场的预期，但也释放出了不太乐观的信号。

“自新冠肺炎疫情导致美国经济陷入衰退以来，美国经济已经显示出明显改善，然而，工作和总体经济活动均远低于疫情前水平，前方道路仍面临高度不确定性。”鲍威尔说道。

在鲍威尔的表态中，竭尽所能是重点。他一再强调，美联储将不惜一切代价支持经济复苏，“我们的经济将从这段困难时期全面复苏。只要有必要，无论多久我们都仍将致力于使用自己的全部工具来支持经济”。

如鲍威尔所言，在货币政策方面，美联储已经不遗余力。除了降息至零，开启无限量化宽松之外，美联储自今年3月起还陆续推出了13项紧急贷款计划，根据鲍威尔的说法，美联储目前总共动用了超过1万亿美元资金来纾困企业。

不过，并非美联储推出的所有工具都达到了理想的效果，比如总额6000亿美元的主街贷款计划，截至9月18日，仅有600个贷款人参与了该计划，得到超过10亿美元贷款。而这一问题正是国会的审查重点之一。众议院金融服务委员会主席沃特斯就表示，美联储和财政部应将主街贷款计划的最低贷款规模从目前的25万美元下调至10万美元。

对此，鲍威尔解释称，因为大部分小企业要求的贷款额少于100万美元，美联储在处理100万美元以下的贷款时存在困难。他进一步表示，国会若要解决上述问题，援助小型企业的薪酬保障计划（PPP）是更为有效的工具。

而这一计划的资金早在4月就已经耗尽，即便是在8月进行了延长，仍然无法满足全美嗷嗷待哺的中小企业。对于这一问题，姆努钦则在作证时回应称，美国总统特朗普将支持额外的薪酬保障计划。

“甩锅”财政

嗷嗷待哺的绝不止是中小企业，在听证会上，鲍威尔和姆努钦均表达了同一个观点，即：尽管美国经济正在复苏，但仍需要采取更多经济刺激措施。目前美国仍有1100万人因疫情失去工作，数以万计的小企业处境艰难。

值得注意的是，除了为主街贷款计划辩白，鲍威尔在讲话中将责任皮球踢给了财政政策，他直言，在某些情况下，直接的财政支持会比美联储的贷款更好。与他的表态类似，芝加哥联储主席埃文斯也表示，如果美国国会不能通过财政刺激方案，美国经济将面临衰退的风险。

自新冠肺炎疫情在美国暴发以来，美国国会已经先后通过了多轮经济刺激方案，拨款近3万亿美元，其中最大的一笔于3月推出，但到如今，包括失业保险等在内的多项财政援助早已到期，新一轮财政刺激方案是各方翘首以待的希望。

不止是鲍威尔，彭博经济研究的分析结果也显示，若年内不再有新的刺激措施，美国家庭收入总体水平将从强劲变为一般水平。与刺激措施延长的假设情形相比，这足以使美国四季度国内生产总值（GDP）少增长5个百分点。

当然，对于这一点，作为财政部长的姆努钦也心知肚明。在听证会上，姆努钦表示，仍需要有针对性的一揽子计划，也将继续与国会合作，制定第四阶段的救济方案。

空头支票谁都会开，但姆努钦的表态并不意味着国会两党就能放下成见。9月15日，美国国会众议院议长、民主党人佩洛西继续反对共和党“瘦身版”的新一轮新冠肺炎疫情刺激法案，仍坚持“更大规模”的财政刺激计划。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰坦言，美联储催促出台财政政策，这在历史上是比较少见的，而鲍威尔在最近很多次讲话中都提到了财政政策扩张的问题，这其实暗示了一个问题，美联储认为自己的货币政策已经到头了，即便鲍威尔口头上说还有空间、有工具，美联储的弹药还没有打光。

“在过往的经济刺激中，一般都是货币政策先来，因为只需要美联储投票通过即可执行，相较之下，财政政策的推出经过的程序比较复杂，相对较慢，当然作用也比较快。”孙杰表示。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东也表示，疫情暴发后，美国的货币政策一下就踩到底了。但归根结底，疫情对经济带来的冲击不是流动性的问题，主要矛盾在于企业关门、消费下滑，要保障这些，财政政策才是第一位的。

在过去的4个月中，民主党和共和党一直处于对峙状态，谈判僵局更是从8月初加剧至今。而令事态更严峻的是美国最高法院大法官金斯伯格的逝世，特朗普打算“突击提名”保守派大法官进入最高法院，民主党则认为，应该等待大选之后由新任总统决定提名人选。在外界看来，两党的对峙趋势或将进一步升级，新一轮财政刺激方案的希望更渺茫了。

政策空间还有多大

不过，对于新一轮财政刺激方案的紧迫性，并非所有人都像鲍威尔和姆努钦一样忧心忡忡。

圣路易斯联储行长詹姆斯·布拉德显得非常乐观，在他看来，美国经济已有足够的动力继续从新冠病毒衰退中复苏，即使国会不能通过额外的刺激计划，“新的财政一揽子计划没有像7月或8月那样被迫切需要”。

与詹姆斯·布拉德持类似观点的还有特朗普的首席经济顾问拉里·库德洛。在鲍威尔和姆努钦在国会作证的同一天，库德洛于当天下午表态称，美国经济从疫情中实现V形复苏不一定需要额外的财政刺激。

不过，乐观的同时，库德洛也表示，“但我确实认为，针对性的刺激措施可能会有很大的帮助。即使我认为美国经济增长良好，也可以在一些关键的、有针对性的地方使用一些援助”。

最新进展是双方稍微各退了一步，在9月15日，由众议院温和派50人组成的一个小组发布了1.52万亿美元的抗疫刺激计划，包括对州和地方政府援助5000亿美元，每周450美元、为期八周的补充失业保险，向美国人提供新一轮1200美元支票等。

值得欣喜之处在于特朗普对这一方案表达了支持，来自新泽西州的民主党议员Josh Gottheimer则称，“这只是一个希望使谈判双方能够重新坐下来谈的框架”。

“现在要想推出新一轮刺激计划的确很难，市场对此的预期也比较悲观。”刘向东坦言，“但完全不出台也是不太可能的，毕竟关系到民生问题，从经济的角度来说，肯定要投入一点，只是投入多少的问题。经济重启是不可能等的，如果形成惯性下滑的话就比较严重了。”

谈只是第一步，毕竟双方在规模等问题上的理念仍然相差甚远。而更值得注意的是，隐藏在一轮又一轮财政刺激背后的赤字也在日渐膨胀，这或许也是共和党不愿让步的关键。

至于现在财政政策的空间，刘向东提到，预算的权力在国会手中，如果国会能把债务上限调高的话，就可以有空间。当然，如果提高上限的话，未来可操作的空间就大打折扣了。

炸弹早已埋下。根据美国国会预算办公室（CBO）的预测，到2050年，公众所持美国联邦债务与美国GDP之比将达到195%，远高于2020年底98%的预期水平。而在赤字方面，据CBO预测，美国的财政赤字将从2030年占GDP的5％增加到2050年的13％，高于过去50年平均3%的标准。

至于两党博弈的根源，刘向东表示，债务考量当然是其中之一，如果推出经济刺激计划后债务高涨，无疑会影响下一届政府的执政空间。除此之外，重心还是大选。

孙杰也表达了类似的观点，“事实上，从客观来看，两党提案和争斗的根本目的还是有争夺选票的考量”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)