人民网>>财经

美联储再发经济警报 鲍威尔喊话财政帮忙

陶凤 汤艺甜

2020年09月24日08:03  来源：北京商报
 
原标题：美联储再发经济警报 鲍威尔喊话财政帮忙

　　距离大选只剩40天，美国却陷入了更危险的境地，无论是疫情还是经济，都没有明显好转的迹象。更无奈的是，本就焦头烂额的国会两党又被大法官提名牵扯了精力，下一轮财政刺激看起来依然遥遥无期。在如此不安的背景下，投资者已经把恐慌宣泄在了股市中，美联储主席鲍威尔的最新表态中更是充满了对经济前景的担忧。

　　高度不确定性

　　当地时间9月22日起，鲍威尔将开启为期三天的国会山之旅。在第一场由众议院金融服务委员会举办的听证会上，鲍威尔与美国财长姆努钦一道接受了质询。作为货币政策和财政政策的掌舵者，他们的表态对于美国经济下一步的走向至关重要。虽然两人的表述均符合此前市场的预期，但也释放出了不太乐观的信号。

　　“自新冠肺炎疫情导致美国经济陷入衰退以来，美国经济已经显示出明显改善，然而，工作和总体经济活动均远低于疫情前水平，前方道路仍面临高度不确定性。”鲍威尔说道。

　　在鲍威尔的表态中，竭尽所能是重点。他一再强调，美联储将不惜一切代价支持经济复苏，“我们的经济将从这段困难时期全面复苏。只要有必要，无论多久我们都仍将致力于使用自己的全部工具来支持经济”。

　　如鲍威尔所言，在货币政策方面，美联储已经不遗余力。除了降息至零，开启无限量化宽松之外，美联储自今年3月起还陆续推出了13项紧急贷款计划，根据鲍威尔的说法，美联储目前总共动用了超过1万亿美元资金来纾困企业。

　　不过，并非美联储推出的所有工具都达到了理想的效果，比如总额6000亿美元的主街贷款计划，截至9月18日，仅有600个贷款人参与了该计划，得到超过10亿美元贷款。而这一问题正是国会的审查重点之一。众议院金融服务委员会主席沃特斯就表示，美联储和财政部应将主街贷款计划的最低贷款规模从目前的25万美元下调至10万美元。

　　对此，鲍威尔解释称，因为大部分小企业要求的贷款额少于100万美元，美联储在处理100万美元以下的贷款时存在困难。他进一步表示，国会若要解决上述问题，援助小型企业的薪酬保障计划（PPP）是更为有效的工具。

　　而这一计划的资金早在4月就已经耗尽，即便是在8月进行了延长，仍然无法满足全美嗷嗷待哺的中小企业。对于这一问题，姆努钦则在作证时回应称，美国总统特朗普将支持额外的薪酬保障计划。

　　“甩锅”财政

　　嗷嗷待哺的绝不止是中小企业，在听证会上，鲍威尔和姆努钦均表达了同一个观点，即：尽管美国经济正在复苏，但仍需要采取更多经济刺激措施。目前美国仍有1100万人因疫情失去工作，数以万计的小企业处境艰难。

　　值得注意的是，除了为主街贷款计划辩白，鲍威尔在讲话中将责任皮球踢给了财政政策，他直言，在某些情况下，直接的财政支持会比美联储的贷款更好。与他的表态类似，芝加哥联储主席埃文斯也表示，如果美国国会不能通过财政刺激方案，美国经济将面临衰退的风险。

　　自新冠肺炎疫情在美国暴发以来，美国国会已经先后通过了多轮经济刺激方案，拨款近3万亿美元，其中最大的一笔于3月推出，但到如今，包括失业保险等在内的多项财政援助早已到期，新一轮财政刺激方案是各方翘首以待的希望。

　　不止是鲍威尔，彭博经济研究的分析结果也显示，若年内不再有新的刺激措施，美国家庭收入总体水平将从强劲变为一般水平。与刺激措施延长的假设情形相比，这足以使美国四季度国内生产总值（GDP）少增长5个百分点。

　　当然，对于这一点，作为财政部长的姆努钦也心知肚明。在听证会上，姆努钦表示，仍需要有针对性的一揽子计划，也将继续与国会合作，制定第四阶段的救济方案。

　　空头支票谁都会开，但姆努钦的表态并不意味着国会两党就能放下成见。9月15日，美国国会众议院议长、民主党人佩洛西继续反对共和党“瘦身版”的新一轮新冠肺炎疫情刺激法案，仍坚持“更大规模”的财政刺激计划。

　　中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰坦言，美联储催促出台财政政策，这在历史上是比较少见的，而鲍威尔在最近很多次讲话中都提到了财政政策扩张的问题，这其实暗示了一个问题，美联储认为自己的货币政策已经到头了，即便鲍威尔口头上说还有空间、有工具，美联储的弹药还没有打光。

　　“在过往的经济刺激中，一般都是货币政策先来，因为只需要美联储投票通过即可执行，相较之下，财政政策的推出经过的程序比较复杂，相对较慢，当然作用也比较快。”孙杰表示。

　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东也表示，疫情暴发后，美国的货币政策一下就踩到底了。但归根结底，疫情对经济带来的冲击不是流动性的问题，主要矛盾在于企业关门、消费下滑，要保障这些，财政政策才是第一位的。

　　在过去的4个月中，民主党和共和党一直处于对峙状态，谈判僵局更是从8月初加剧至今。而令事态更严峻的是美国最高法院大法官金斯伯格的逝世，特朗普打算“突击提名”保守派大法官进入最高法院，民主党则认为，应该等待大选之后由新任总统决定提名人选。在外界看来，两党的对峙趋势或将进一步升级，新一轮财政刺激方案的希望更渺茫了。

　　政策空间还有多大

　　不过，对于新一轮财政刺激方案的紧迫性，并非所有人都像鲍威尔和姆努钦一样忧心忡忡。

　　圣路易斯联储行长詹姆斯·布拉德显得非常乐观，在他看来，美国经济已有足够的动力继续从新冠病毒衰退中复苏，即使国会不能通过额外的刺激计划，“新的财政一揽子计划没有像7月或8月那样被迫切需要”。

　　与詹姆斯·布拉德持类似观点的还有特朗普的首席经济顾问拉里·库德洛。在鲍威尔和姆努钦在国会作证的同一天，库德洛于当天下午表态称，美国经济从疫情中实现V形复苏不一定需要额外的财政刺激。

　　不过，乐观的同时，库德洛也表示，“但我确实认为，针对性的刺激措施可能会有很大的帮助。即使我认为美国经济增长良好，也可以在一些关键的、有针对性的地方使用一些援助”。

　　最新进展是双方稍微各退了一步，在9月15日，由众议院温和派50人组成的一个小组发布了1.52万亿美元的抗疫刺激计划，包括对州和地方政府援助5000亿美元，每周450美元、为期八周的补充失业保险，向美国人提供新一轮1200美元支票等。

　　值得欣喜之处在于特朗普对这一方案表达了支持，来自新泽西州的民主党议员Josh Gottheimer则称，“这只是一个希望使谈判双方能够重新坐下来谈的框架”。

　　“现在要想推出新一轮刺激计划的确很难，市场对此的预期也比较悲观。”刘向东坦言，“但完全不出台也是不太可能的，毕竟关系到民生问题，从经济的角度来说，肯定要投入一点，只是投入多少的问题。经济重启是不可能等的，如果形成惯性下滑的话就比较严重了。”

　　谈只是第一步，毕竟双方在规模等问题上的理念仍然相差甚远。而更值得注意的是，隐藏在一轮又一轮财政刺激背后的赤字也在日渐膨胀，这或许也是共和党不愿让步的关键。

　　至于现在财政政策的空间，刘向东提到，预算的权力在国会手中，如果国会能把债务上限调高的话，就可以有空间。当然，如果提高上限的话，未来可操作的空间就大打折扣了。

　　炸弹早已埋下。根据美国国会预算办公室（CBO）的预测，到2050年，公众所持美国联邦债务与美国GDP之比将达到195%，远高于2020年底98%的预期水平。而在赤字方面，据CBO预测，美国的财政赤字将从2030年占GDP的5％增加到2050年的13％，高于过去50年平均3%的标准。

　　至于两党博弈的根源，刘向东表示，债务考量当然是其中之一，如果推出经济刺激计划后债务高涨，无疑会影响下一届政府的执政空间。除此之外，重心还是大选。

　　孙杰也表达了类似的观点，“事实上，从客观来看，两党提案和争斗的根本目的还是有争夺选票的考量”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved