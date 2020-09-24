原标题：制造业PMI难见起色 日本经济复苏任重道远

连续17个月了，日本制造业PMI依旧低于50的荣枯线。9月23日，IHS Markit PMI公布的最新报告显示，日本9月制造业采购经理人指数（PMI）初值47.3，与前值47.2基本持平。PMI数据背后，是整个供应链的疲弱，疫情影响需求是近因，但早在疫情之前，动荡便已经开始，产能过剩阴影笼罩，贸易摩擦此起彼伏。对日本新内阁来说，经济复苏可能心有余而力不足。

私营部门产出下滑，令制造业PMI指数整体承压。按照市场研究机构IHS Markit经济学家Bernard Aw的说法，PMI数据显示，日本9月私营部门产出出现下滑，为三季度经济疲软设定基调，日本经济在未来数月或将面临挑战。细分数据显示，9月新订单继续下滑，反映出需求疲弱，符合空余产能数据显示的状况。

疫情的冲击往往被认作是各项惨淡数据的“始作俑者”，但中国现代国际关系研究院日本研究所研究员刘军红提到了一个很反常的现象，即美国需求还很旺盛，在疫情没有明显改善、经济活动也没有完全恢复的条件下，8月从中国发往美国的集装箱运输量达到了105万个，规模也已经达到了疫情前的高点。相比较而言，日本对美国的出口依然是下降的，降幅在20%左右，6、7月日本发往美国的集装箱数量还在2万个左右。

这种差距或许有其原因可寻。刘军红解释称，中国发往美国的集装箱中主要是家具、玩具、电子机器及塑料等，但日本的这些产能都转移到了国外，日本的重点产业是汽车，而汽车又是这次疫情之中受打击最严重的产业，所以折射到PMI的角度就是数据上不来了。

“其背后的逻辑就是贸易基本上恢复了之后订单就有了，所以生产就跟上了，包括原材料采购、零部件采购等整个供应链就恢复了，但当一切从头停了，整个供应链就萎缩了。”刘军红如此说道。

疫情及政府的防疫措施对供应链相对较长的汽车及机械设备行业的打击尤其之大。本月中旬，日本财务省公布的贸易初步统计结果显示，由于对欧美出口持续低迷，8月日本出口额连续第21个月同比下降。

由于欧美国家尚未从疫情中恢复，导致它们对汽车的需求低迷，因此汽车出口成了日本出口的主要拖累因素。受此影响，8月日本出口额同比下降14.8%至5.23万亿日元，但降幅较上月的19.2%有所收窄。其中，8月日本对美国出口同比下降21.3%，对欧盟出口同比下降19.2%。

幸运的是，由于中国经济持续复苏，8月日本半导体制造设备、非铁金属、汽车等产品对中国出口继续显著增长，拉动当月日本对中国出口总额同比增加5.1%，连续两个月同比增加。

但要明确的是，疫情不过持续半年多，可日本制造业PMI低于荣枯线却已经持续17个月，这也意味着，制造业的疲弱早在疫情开始之前便已经显现，而疫情只不过加速了这一情况的恶化。

刘军红解释称，日本工业生产其实一直在下降，但这种情况并不止发生在日本，整个发达国家的工业生产都在持续下降，所以PMI也肯定好不了。其原因就在于整个世界都存在的产能过剩的问题，特别是特朗普上台以来，贸易摩擦背景之下，日本的工业受到的影响就更为严重。尤其是中美贸易摩擦之间的很多东西都直接波及渗透到了日本，造成需求不足。

事实上，早在去年1月，路透社的一份调查就显示，分析师们认为，在全球经济放缓以及中美贸易摩擦的压力之下，日本经济在下一财年滑入衰退的风险过去3个月来已然上升。彼时的报道就曾指出，中美贸易摩擦间接影响到日本，因为日本是中国半导体、手机和其他产品制造企业的设备和零部件供应商。去年年中，日韩贸易摩擦又起，进一步打击了日本的出口，麻烦一个接着一个，数据自然不会好看。

今年二季度，日本GDP按年率计算已经萎缩了28.1%，超过金融危机时的17.8%，成为自1955年以来的最差表现。如今，日本前首相安倍“撤退”，菅义伟扛起大旗，尽管他也强调应对疫情是当务之急，要在守护国民生命健康的同时推动社会经济活动恢复，但在美欧疫情反弹背景之下，依赖对外出口的日本经济要想复苏，很可能没有想象中的那么容易。

(责编：李都也(实习生)、李栋)