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国企利润总额连续三月实现同比增长

2020年09月24日08:04  来源：经济参考报
 

　　财政部23日发布数据显示，今年1至8月，全国国有及国有控股企业（下称“国有企业”）经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续三个月实现月度同比增长，1至8月同比降幅进一步收窄。数据显示，8月国有企业利润总额较去年同期增长23.2%。1至8月，利润总额18169.8亿元，同比下降24.2%，较1至7月降幅收窄6.2个百分点，其中中央企业12052.3亿元，同比下降24.4%，地方国有企业6117.5亿元，同比下降23.8%。

　　营业总收入方面，8月，国有企业营业总收入较去年同期增长6.0%。1至8月，营业总收入382568.6亿元，同比下降2.1%，较1至7月降幅收窄1.4个百分点，其中中央企业216612.6亿元，同比下降4.8%，地方国有企业165956.0亿元，同比增长1.7%。

　　营业总成本方面，8月，国有企业营业总成本较去年同期增长4.8%。1至8月，国有企业营业总成本373413.4亿元，同比下降0.6%，其中中央企业207284.0亿元，同比下降3.5%，地方国有企业166129.4亿元，同比增长3.4%。

　　净利润方面，8月，国有企业税后净利润较去年同期增长25.8%。1至8月，税后净利润13086.4亿元，同比下降27.3%，归属于母公司所有者的净利润6994.0亿元，其中中央企业税后净利润8809.7亿元，同比下降26.7%，地方国有企业税后净利润4276.7亿元，同比下降28.4%。

　　应交税费方面，8月，国有企业应交税费较去年同期增长2.1%。1至8月，国有企业应交税费28984.9亿元，同比下降3.5%，其中中央企业20776.5亿元，同比下降3.8%，地方国有企业8208.4亿元，同比下降2.7%。

　　成本费用利润率方面，8月，国有企业成本费用利润率较去年同期提高1.0个百分点。1至8月，国有企业成本费用利润率4.9%，同比减少1.5个百分点，中央企业5.9%，同比减少1.6个百分点，地方国有企业3.7%，同比减少1.3个百分点。

　　资产负债率方面，8月末，国有企业资产负债率64.6%，较去年同期提高0.4个百分点，中央企业67.7%，同比提高0.2个百分点，地方国有企业62.5%，同比提高0.6个百分点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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