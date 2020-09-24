原标题：注册制满月 创业板成交占比升至30%

创业板注册制正式落地已经满月。数据显示，一个月来，市场运行平稳，创业板整体流动性上升，成交金额占A股比例显著提升。

8月24日，创业板注册制首批18家企业集中上市，创业板全面进入注册制时代。从二级市场成交量来看，WIND统计数据显示，从8月24日到9月23日的23个交易日中，A股日均成交额为8547亿元。同期，创业板日均成交2694亿元，占A股日均总成交金额比例为31.5%，显著高于此前一个月18.61%的均值。注册制实施一个月来，创业板成交占比从8月24日的24.52%一路上升，最高曾在9月9日达到了38.81%的比例，近期则一直稳定在30%上下。

从个股表现来看，8月24日以来，已经上市交易的31只创业板新股出现显著分化。WIND统计数据显示，31只个股上市首日平均涨幅为264.43%，最高达1061.42%，最低为43.10%。创业板注册制首批上市的18只个股走势明显分化，截至9月23日收盘，18只个股中相对于发行价格，涨幅最大的达到1219%，最低的则仅为2.1%，濒临破发。

从一级市场来看，注册制落地给创业板新股发行带来显著变化。WIND统计数据显示，按照网上发行日期计算，包括首批18家企业在内，目前已有36家创业板企业完成注册发行工作，平均发行市盈率为33.98倍，最高达到65.96倍，最低有16.12倍，其中有七家公司发行市盈率低于23倍，占比接近五分之一，表明新股定价已经愈发市场化。

从发行时间来看，平安证券研究显示，创业板注册制实施后，一级市场发行效率显著提升。创业板注册制新股从受理日到发审委审核通过公告日的平均时长，从2019年以来的477天缩短至注册制以来的24天。与此同时，新股定价分化加大，在一二级市场中均出现大市值企业获得流动性溢价的现象。一级市场增发同样出现分化，创业板再融资仍然集中于市值较大的公司。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新指出，注册制与新股退市制度改革，带来了A股估值标准与投资理念的深刻变化，股价分化明显，优者价更高，劣者价更低。当股价信号回归正常，股市资源配置功能就会不断增强，资本市场服务实体经济的能力也会大幅提升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)