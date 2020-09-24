商务部五项措施做好“两节”市场保供

本报讯商务部网站9月23日发布了商务部办公厅关于做好2020年中秋国庆市场保供和消费促进有关工作的通知。通知要求，提高思想认识，落实工作责任；健全机制方案，保障市场供应；精心组织落实，释放消费潜力；强化风险排查，抓好安全生产；加强市场监测，做好决策支持。确保人民群众度过一个欢乐、祥和、平安的节日假期。通知同时明确，9月23日-10月8日启动36个大中城市生活必需品市场监测日报制度。 （姚 宗）

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