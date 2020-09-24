降低门槛 下沉市场 融资租赁成汽车消费升级抓手

新冠肺炎疫情对国内消费市场产生了较大冲击，汽车行业也不例外。今年上半年，汽车产销同比分别下滑16.8%和16.9%。汽车作为我国国民经济的重要支柱产业，在扩内需、促消费方面发挥着不可替代的作用。激活汽车消费市场意义重大，金融工具更是汽车消费市场不可或缺的一部分，用好金融工具对促进汽车消费具有重要意义。

深挖存量市场

为推动融资租赁模式在我国汽车消费市场中发挥更加重要的作用，促进我国汽车消费加速回暖，9月22日，由商务部流通产业促进中心主办，全国工商联汽车经销商商会、车好多集团支持，毛豆新车承办的融资租赁模式助推汽车消费升级研讨会在车好多集团总部召开。

商务部流通产业促进中心副主任林健在致辞中指出，汽车是传统大宗消费品，促进汽车消费、畅通汽车流通是实现内部循环、应对各种不确定因素、做好“六保”实现“六稳”的有效途径，能够为构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。汽车融资租赁能够降低汽车消费门槛，满足下沉市场消费者的购车需求，是促进汽车消费升级、进一步激活下沉市场汽车消费、解决汽车消费区域不平衡问题的有效途径，值得监管部门、行业协会和企业携手共同推广。

“我国汽车产销已经连续十一年位居全球首位，从增速来看，三、四线城市是我国汽车消费增长的‘潜力股’。但是与需求相比，三、四线城市的消费者购买力相对较弱，汽车融资租赁是汽车流通、汽车消费方式的创新，它能够通过降低购车门槛来满足三、四线消费者的购车需求，是一种非常好的解决当前汽车消费瓶颈的举措。”林健说。

全国工商联汽车经销商商会秘书长朱孔源也表示，目前，中国汽车市场正由增量时代进入以结构性调整为主的存量时代，其中广大的下沉市场蕴藏着巨大的汽车消费潜力，而以毛豆新车为代表的“互联网＋融资租赁”的新业态，一方面弥补了传统新车经销网络在时间、空间和品牌方面的局限，另一方面补足了传统汽车金融对低门槛购车需求的缺位，是充分挖掘存量时代下沉市场潜力的行之有效的手段，对盘活整体汽车市场，促进国内流通大循环具有积极的意义。

对外经济贸易大学租赁研究中心主任、教授史燕平也指出，在促进汽车消费上，融资租赁是一个特别合适的金融工具。通过融资租赁，那些手头没钱但信用资质不错的消费者能够提前开上新车，这对于汽车主机厂、融资租赁平台还有消费者来说，是一个多赢的结果。

打好“组合拳”

“当前我国融资租赁行业正在经历由‘规模发展’向‘高质量发展’的深刻变革，其中汽车融资租赁业务的崛起也是行业转型的重要体现。”基于融资租赁行业发展的国际经验，中国外商投资企业协会租赁业工作委员会专职副会长刘开利认为，与发达国家汽车市场相比，我国汽车融资租赁业务仍处于起步阶段，行业的持续健康发展需要各方的共同努力，“汽车融资租赁业务的发展需要政策支持，同时需要加强二手车流通市场建设，以及争取产业政策、税收政策等方面的支持。各地政府要把清理、规范、扶持相结合，不能搞一刀切。”

与此同时，史燕平也对融资租赁的风险控制提出了建议。她说，融资租赁只有在做好风险控制的基础上才能健康发展，才能成为促进汽车消费和经济发展的重要手段。“而要想做好风险控制，需要监管部门、行业协会和企业等参与者的全面配合。”

在利用融资租赁模式促进汽车消费的实践上，车好多集团联合创始人、高级副总裁白如冰更有发言权。白如冰介绍道，借助汽车融资租赁模式和量化风险管理积累，毛豆新车将汽车消费门槛降到3000元起，同时审慎放宽了对用户信用资质的审核，从而大大激发了那些在传统渠道无法购车的用户的汽车消费热情。2019年，毛豆新车成交额突破100亿元，成为首家实现该里程碑的汽车融资租赁平台。与此同时，毛豆新车还通过轻资产的智能店仓网络不断深挖下沉市场，还联合多地政府部门、行业协会等在广东、河北、河南等地持续开展毛豆汽车下乡活动，收到了良好的经济效果和社会效果。

而从政策上讲，今年4月，国家发展改革委、商务部等11部门联合出台了《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，其中就提出了要用好金融手段来促进汽车消费，融资租赁也是金融手段的一种。7月，国务院常务会议也专门提出要鼓励金融机构开展设备融资租赁以及与之相关的保险业务。

林健表示，我国汽车融资租赁的发展空间非常大，相信随着中央包括地方各项政策的出台和落地，汽车融资租赁这种模式必将迎来较大的发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)