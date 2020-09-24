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玩转消费月 各地花样秀实力

刘旭颖

2020年09月24日08:11  来源：国际商报
 

　　虽然2020年全国消费促进月活动刚启动不久，但全民的消费热情已被点燃：逛夜市、尝美食、置新衣、买电器、换新车；节目表演、网红带货……全国各地纷纷推出各具特色的活动，为这场消费盛宴不断增香添色。

　　实惠补贴拉动回暖

　　对家住北京的李先生来说，消费月最好的一点就是吃得便宜。他说，“除了有券，还有商家补贴，有时候一百多元能便宜四五十。还不赶紧趁机会贴贴秋膘。”

　　为激发消费者热情，全国各地都发放了巨额消费券。活动首周，北京发放了3亿元的餐饮外卖消费券，美团、饿了么两大外卖平台，知名餐饮企业和老字号企业在内7万多家餐饮商户参与，推动全市餐饮消费回暖。

　　山西自9月19日开始发放5亿元“晋情来消费”电子消费券，其中省级财政出资2亿元，市级财政出资3亿元，预计将带动相关行业增加销售收入至少8亿元。

　　甘肃酒泉则计划投放消费促进资金1.46亿元，包括市级消费促进激励奖、居民生活必需品临时价格补贴、普惠性消费券、保障困难人群生活补助、援企稳岗政策落实及企业补助资金以及旅游、成品油、购房、汽车等领域资金支持，预计拉动消费增长12.3亿元。

　　海南围绕免税、汽车、餐饮、家电、电商等重点行业举办100多场促消费活动，海南苏宁更是推出百万消费补贴、家电以旧换新补贴、银行满减补贴、家政清洁套餐等惠民项目，每位消费者都可获得1000元消费券。

　　此外，合肥发放1000万元文旅消费券专项补贴；新疆兵团六师五家渠市计划发放1000万元消费券，目前首期500万元投放以来各商家累计交易10.75万笔，带动消费1576.82万元；福建厦门翔安区发放450万元汽车补贴；在黑龙江，哈尔滨市投入1亿元、齐齐哈尔市投入830万元、牡丹江市投入1000万元、大庆市投入260万元发放政府消费券。

　　精彩活动释放消费激情

　　拉动消费靠的不止消费券和消费补贴，互动性十足的精彩活动也让消费者参与感满满。

　　在主打“时尚消费月”的北京，“北京首发节”4场首发首秀活动共发布国内外50余个品牌新品，累计吸引3万余人次参与；市商务局重点监测的百家企业实现销售额60.2亿元，累计发放消费券975万张，实现销售额47.2亿元，拉动杠杆17倍。在重庆，“爱尚重庆”金秋消费季首周，九龙坡区组织开展为期三天的汽车消费展活动，累计促销车辆2876台；沙坪坝区组织开展“味享”重庆·品质生活月活动，参与商家1581家，实现销售收入909万元；江津区开展“富硒美食节”活动；苏宁易购组织开展“金秋家装节”促销活动，累计销售8251万元，其中海信品牌产品销售同比增长300%。

　　在天津，汽车音乐节、汽车文化节、“购天津·津秋购车惠”活动、第十九届天津国际汽车贸易展览会等系列汽车促消费活动陆续上演，激发市民购车热情，期间多个汽车品牌对天津地区30余款热销车型发放价值2000万元的汽车消费券。

　　在黑龙江，佳木斯市举办居然之家家居建材生活节，204家房地产、家居建材、生活用品等企业参展，日均客流量达15000人次，日成交额550万元以上。辽宁铁岭开展“铁岭市第二届购车惠暨中国人民保险第六届购车节铁岭站”活动，开幕当天销售83辆车，成交额970余万元。

　　电商直播助力线上消费

　　促消费，电商直播功不可没。各地的电商直播也举办得如火如荼。

　　湖南娄底举办首届“云享娄底，品味湖南”电商节，组织全省14个市州500余家企业参与，展示了2000余种产品，搭建了超1万平方米的直播场馆，联合抖音、快手等直播平台展示近3000余个农副土特产品，活动期间线上线下共完成销售额4300余万元。

　　在贵州，为期七天的“2020年贵阳黔潮生活节暨雪花啤酒节”吸引了近6万人现场消费，通过抖音网红博主进行的12场直播曝光数达855.6万，累计观看人数超过83.2万。

　　黑龙江大庆首届电商节现场网络直播累计观看人数130万，分会场直播间4小时累计观看人数达165万人次，在线成交37562单；牡丹江林口县举办青年电商网红带货节，直播销售产品10232单。

　　内蒙古通辽则举办了“直播科尔沁·消费促进季”电商直播大赛总决赛，期间累计开展直播带货50余场，销售农特产品1000余万元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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