央行等八部门发文：支持供应链产业链稳定升级

《意见》的落地实施有助于精准服务供应链产业链完整稳定；供应链金融的市场化发展应与资本市场的需求端紧密相连，最终实现多方共赢的供应链金融体系。

本报记者 赵姗

当前，全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击。我国作为全球第一制造业大国和全球产业链重要枢纽，市场主体和居民就业面临外部冲击，稳链、延链、强链任务艰巨。9月18日，中国人民银行等八部门联合发布了《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》（以下简称《意见》）。接受中国经济时报记者采访的专家表示，《意见》是以金融政策支持稳企业保就业的重要举措，《意见》的落地实施有助于精准服务供应链产业链完整稳定；供应链金融的市场化发展应与资本市场的需求端紧密相连，最终实现多方共赢的供应链金融体系。

促进经济良性循环和优化布局

国务院发展研究中心金融研究所银行研究室副主任、研究员王刚对本报记者表示，《意见》是2020年3月发布的《中国银保监会办公厅关于加强产业链协同复工复产金融服务的通知》的“升级加强版”，是以金融政策支持稳企业保就业的重要举措。《意见》的落地实施有助于精准服务供应链产业链完整稳定，提升整体运行效率，促进经济良性循环和优化布局。

“5月14日召开的中共中央政治局常委会会议要求围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，打通堵点、连接断点，加强要素保障，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。9月9日召开的中央财经委员会第八次会议要求加快完善国内统一大市场，形成供需互促、产销并进的良性循环。为此，需要深化金融供给侧结构性改革，提供更多直达各流通环节经营主体的金融产品。”王刚说。

王刚认为，《意见》内容有三个亮点。

一是坚持金融服务实体经济宗旨，明确供应链金融定位为支持供应链产业链稳定升级和国家战略布局。供应链金融应以服务供应链产业链完整稳定为出发点和宗旨，顺应产业组织形态的变化，加快创新和规范发展，推动产业链修复重构和优化升级，加大对国家战略布局及关键领域的支持力度。

二是强调发挥市场主体专业优势，加强协同配合。《意见》要求金融机构、核心企业、仓储及物流企业、科技平台聚焦主业，立足各自专业优势和市场定位，加强共享与合作，深化信息协同效应和科技赋能，推动供应链金融场景化和生态化，提高线上化和数字化水平，推进产业链条信息透明、周转安全、产销稳定，为产业链的市场竞争能力和延伸拓展能力提供支撑。

三是多措并举防范供应链金融风险。《意见》要求加强核心企业信用风险防控、防范业务操作风险、严控虚假交易和重复融资、防范金融科技运用风险，并就上述四个方面分别提出了具体举措。

供应链金融的市场化发展应与资本市场的需求端紧密相连

中央财经大学财政税务学院副教授孙会霞对本报记者表示，《意见》重点强调了供应链金融应建立在“真实交易背景下”，为供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业提供一体化的金融供给体系和风险评估体系。

孙会霞指出，此次《意见》在加大对核心企业支持力度的前提下，重点强调发挥核心企业在供应链体系中对上下游中小企业的信用支持和信息协同效应。与此同时，商业银行等金融机构亦可借助于核心企业的信息优势以及互联网、大数据等新技术，建立起针对上下游中小企业的风险识别体系，解决以往中小企业因为信息不对称而导致的融资难和融资成本高的问题，提高中小企业的抗风险和生存能力，维持产业链稳定。

孙会霞认为，此次《意见》较为全面，涵盖了供应链金融的内涵、发展方向、政策支持与监管等多个方面，在鼓励普惠贷款投放和加大对制造业企业支持的前提下，强调市场化定位而非单一的行政监管支持。

“供应链金融的市场化发展应与资本市场的需求端紧密相连。在做好制度建设和风险防控的前提下，大力发展和推动供应链金融产品的开发与交易，通过市场化力量吸引商业银行等金融机构主动参与供应链融资服务，最终实现多方共赢的供应链金融体系。”孙会霞说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)