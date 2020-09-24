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LPR连续5个月未动 货币政策保持稳定

2020年09月24日08:13  来源：中国经济时报
 

本报记者 王松才

9月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均与上期保持一致。

这已经是LPR连续5个月未有变动调整。市场认为，本期LPR保持不变基本符合预期，也显示了货币政策保持连续稳定的态势。

LPR未下调在于宏观经济快速修复

对于LPR连续5个月没有变动，民生银行首席研究员温彬表示，为维护市场预期稳定，继续对实体经济复苏过程形成支撑，同时防范资金空转套利或过量流动性进入房地产市场等领域，本期LPR保持不动符合预期。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，LPR连续5个月维持不变，根本原因在于这段时间宏观经济进入较快修复过程，以降息降准为代表的总量宽松不再加码，货币政策更加注重在稳增长与防风险之间把握平衡。

9月15日，中国人民银行开展1年期MLF操作6000亿元。虽是到期超额续作，但利率与8月持平，维持在2.95%。

温彬认为，本次续作MLF的价格并未调降，预示了本期LPR报价下调的可能性降低。另外，MLF的超额续作也说明了央行倾向于通过MLF操作阶段性向银行体系补充中长期流动性，缓解银行体系中长期流动性偏紧的压力。与此同时，央行于9月18日开始又重启14天逆回购，也体现了季末时点到来时对银行短期流动性的呵护。

对于后期LPR的走势，中信建投认为，LPR报价已经连续5个月保持不变，后期LPR下调可能性较小。

未来短期房贷利率将继续低位稳定

贝壳研究院首席市场分析师许小乐认为，LPR保持稳定体现了我国宏观货币政策的定力。得益于国内疫情防控得力，疫后经济持续修复，今年前8个月固定资产投资累计同比增速基本回正，8月社会消费品零售总额同比增速也首次转正。利率没有进一步下调的必要，同时也为应对全球经济衰退、海外疫情以及国际局势的不确定性保留政策空间。

此外，随着我国货币政策宽松力度逐渐减弱，贝壳研究院监测的数据显示，36城平均主流房贷利率下降速度逐步放缓，9月基本止降，首套利率5.21%，二套5.51%，首套利率环比持平，二套利率微幅下降。与此同时，银行放款速度也触底拉长。根据贝壳研究院的监测数据，9月，36城中房贷利率继续下行的城市数量环比减少，首、二套房贷利率环比持平的城市均增长至31个。房贷平均放款周期拉长的城市数量由13个增加至18个。

许小乐表示，当前我国经济发展面临的国际形势依旧严峻，货币政策不具备转向条件，只是逐步由总量宽松向结构性宽松转变，更强调精准导向。同时，LPR继续向下的可能性也不大，短期将于低位保持，所以与之挂钩的房贷利率将继续低位企稳。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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