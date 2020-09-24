“一起教育”辅道老师课上打电话聊天 电子作业引发家长抵制

中国网科技9月23日讯（记者 李亦然）日前，在线教育机构“一起教育科技”传出完成新一轮20亿元融资的消息，公司同时还在筹划赴港上市。疫情影响下，在线教育市场迎来爆发，并受到资本热捧，有业内人士表示，发端于“一起作业网”的一起教育科技，在过去几年间通过“校园地推”电子作业模式，获得大量中小学生数据，为其K12网校商业化变现提供了基础。

不同与新东方、学而思、跟谁学等头部在线教育机构玩家，“一起教育科技”（最初名为“一起作业网”）在创业之初，选择了以小学生家庭作业为切入口，在学校老师的参与驱动下——老师在该网络平台上给学生布置家庭作业，学生在网上完成作业并自动获得分数，作业还曾以游戏闯关模式展现——“一起教育科技”近年来业务获得长足发展。

然而日益繁重的电子作业对未成年人的视力健康构成威胁，因此受到越来越多的家长抵制，而教育主管部门也加强了对电子作业的监管力度。在这一背景下，“一起教育科技”加速转向K12网校进行商业变现，这也成为其跑通商业模式关键一步。

中国网科技注意到，“一起教育科技”想要快速发展的K12网校在今年遭遇了口碑危机：多位学生家长投诉称，老师在课上打电话聊天、辅导老师课上花大量时间进行续课推销；而辅导老师则因背负沉重转化任务，被组长压榨，导致离职率高，甩班现象严重。

天眼查显示，“一起教育科技”创始人兼CEO，是原新东方精英教师刘畅，曾任新东方集团助理副总裁兼沈阳新东方校长，并一手创办长春新东方学校。2011年，刘畅创办一起作业网并担任CEO。一起作业网运营主体为上海合煦信息科技有限公司，法定代表人刘畅持有99%股份，谢战持有1%股份。

一起教育科技持股结构（来源：天眼查）

“一起教育科技”通过切入家庭作业的模式，让其早在2015年就成为明星企业。当年年初，一起作业网注册用户突破1200万之时，淡马锡、DST Global、顺为资本等一流投资机构对该公司进行1亿美元的D轮融资。雷军评价一起教育科技CEO刘畅是“找不到缺点”的创始人。2018年3月20日，一起作业网更名为一起教育科技，并宣布完成2.5亿美元E轮融资。

目前，一起教育科技拥有覆盖中小学作业练习、测评的一起小学和一起中学学校教育平台，以及针对家长端的一起学和一起网校、一起公益等。

未成年人视力受损问题严重 教育部要求学校作业“纸张操作”

中国网科技发现，很多小学生家长深受作业类APP困扰，不少家长抱怨公立学校老师在作业盒子、一起作业网等APP留家庭作业。由于电子作业时间较长，家长无力对完成电子作业的时间进行全程监管，导致自控能力较差的未成年人，有较长机会接触容易成瘾的网络游戏，而过度的电子作业带来的长时间用网，让未成年人视力受损问题愈发严重。

最新发布的《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2020）》显示，未成年人互联网普及率已达99.2%， 10岁及以下开始接触互联网的人数比例达到78%，未成年人首次触网年龄不断降低。

“一起教育科技”受到资本追捧的重要因素，在于其拥有数千万中小学生海量学习数据，其网校的获客成本远远低于行业平均水平。这主要得益于该公司多年的校园地推，让众多公立学校老师免费通过其APP布置电子作业。

此前有媒体报道，刘畅还在新东方做老师时，曾被俞敏洪派到长春开拓市场，因此对地推模式并不陌生。在一起作业网早期阶段，刘畅精心挑选20名外形“文质彬彬”的校园地推人员。刘畅透露，沟通技巧在于“找到老师先不要聊产品，而是聊他们在教学中遇到的问题”。

一起作业网通过免费策略，以及能够帮助老师轻松备课、布置作业的功能，使得公司产品在校园里顺利得到推广。与此同时，刘畅通过参与国家教育项目课题，以国家课题组的身份借力推广。今年疫情期间，刘畅还在“数字化教育与未来”大讲堂上，向各地教育局领导、数万老师进行直播分享教育信息化实践。

一起教育科技官网显示，目前产品覆盖15万所学校，有5300万学生一起使用，并得到2740万家长用户支持。

然而，过度的电子作业已经让不少家长开始反感和抵制。在苏州的12345阳光便民网站上，有当地市民发表“请问教育局，一起作业是否可以暂停”的建言。

该留言称，教育部等八个部门发布的《儿童青少年近视综合防治实施计划》要求，学校作业不依赖于电子产品，原则上使用纸张操作。

家长质疑学校通过一起作业网布置电子作业行为

据了解，2018年8月，教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国家新闻出版署、国家广播电视总局等八部委联合发布了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，其中明确要求，教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%，原则上采用纸质作业。

这一建议引起不少家长共鸣，有家长称：“我们孩子是一年级新生，就要捧着个手机做作业，胡乱下载游戏，看成人影视剧，停也停不下来，对孩子的身心健康不利。”

另一位家长在“一起教育”旗下“一起小学”APP评论区留言称：“真不知道现在的老师怎么这么黑，强制使用（一起小学），孩子不近视才怪”。

还有学生用户称：“不仅费时间还费眼睛，而且老师非让做，我闺蜜就是因为这个近视的。”

过多电子作业导致的近视问题已经引起国家和教育部门的重视。今年6月30日，浙江省发布《关于疫情防控常态化条件下进一步增强中小学生体质健康的通知》，要求限制中小学幼儿园电子产品使用。“中小学教学以线下教学为主，小学阶段停止线上教学和线上作业。中小学不得以APP等形式布置作业，线下教学中也要尽量控制电子产品使用。”

值得注意的是，拥有几千万学生用户的一起教育科技，在涉及未成年人的问题上，还曾有过不良记录。2018年“一起小学学生”APP暗藏网络游戏被曝光；同年，该公司利用不满十周岁未成年人作为广告代言人，被上海工商局处罚10万元。

“一起教育”转型K12网校：辅导老师变“卖课老师”口碑崩盘

K12网校成为众多教育工具类企业的转型方向，也是重要的商业化落脚点，一起教育科技也不例外。

公开资料显示，“一起学网校”是一起教育科技旗下中小学在线学科辅导平台，提供真人在线直播互动，清北哈佛主讲名师专业化教学，采用双师教育模式。

中国网科技注意到，对该网校的负面评价主要集中在辅导老师身上：有多位“一起学网校”的家长用户反映称，直播课上，辅导老师花费大量时间进行续课推销，不买课态度就会变得恶劣。除了浪费课堂时间推销买课之外，辅导老师甩班、在免费课上打电话聊天等问题，也是投诉重点。

“学校组织一起学的课，然后辅导老师在第四节课就会一直给你打电话让你报课，你不报课就会给你禁言，主讲老师讲的很好，但辅导老师有的很不负责任。”一位家长在App Store的一起学网校评论区留言。

学生家长吐槽一起学网校辅导老师乱象

在公司的续课高压之下，担负销售转化工作的辅导老师成为用户差评的替罪羔羊。中国网科技发现，在多家第三方投诉平台上，针对“一起教育科技”的投诉主要来辅导老师。

多位“一起教育科技”的辅导老师称，工作中不仅背负沉重转化任务，还被组长压榨，这也直接导致了辅导老师离职率高，从而出现甩班现象。

据报道，2020年暑假期间，一起学网校最多同时拥有1万名辅导老师，其中全职辅导老师只有2千人左右，其余8千人左右均为兼职。而在其它K12头部网校，为了保证教学效果，聘用的辅导老师大部分为全职。

大量的兼职辅导老师必然会产生高流动性，以及良莠不齐的教学服务，而这些负面口碑的日积月累，让“一起教育科技”转型K12网校的未来蒙上了阴影。

(责编：李都也(实习生)、李栋)