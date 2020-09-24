世贸组织：第二季度全球货物贸易量环比下降14.3%

新华社日内瓦9月23日电（记者凌馨）世界贸易组织23日发布的数据显示，受新冠疫情影响，今年第二季度全球货物贸易量较第一季度下降14.3%，其中欧洲和北美地区跌幅最大。
数据显示，第二季度，全球货物贸易出口量下滑15%，进口量缩水13.6%。同期，欧洲和北美地区的货物贸易量缩水最为严重，分别减少21%和20%；亚洲地区受影响较小，跌幅为7%。
同期，以美元计价的全球货物贸易额同比下滑21%。具体而言，5月全球贸易额跌幅最大，缩水26%；6月，随着部分欧洲国家放松封锁措施，部分亚洲经济体贸易小幅回升，全球货物贸易额跌幅缩至10%。
相较货物贸易，全球服务贸易缩水更为严重。世贸组织对占全球服务贸易超过三分之二的38个经济体的贸易数据进行统计，初步结果显示，今年4月和5月，全球服务贸易额同比下降近三成。另外，7月，北美地区服务贸易出口下降30%，中国服务贸易出口则止跌回升。
4月，世贸组织曾预测，今年全球贸易可能大幅缩水13%到32%，其最终表现将取决于疫情持续时间和抗疫措施的有效性。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】