世贸组织：第二季度全球货物贸易量环比下降14.3%

新华社日内瓦9月23日电（记者凌馨）世界贸易组织23日发布的数据显示，受新冠疫情影响，今年第二季度全球货物贸易量较第一季度下降14.3%，其中欧洲和北美地区跌幅最大。

数据显示，第二季度，全球货物贸易出口量下滑15%，进口量缩水13.6%。同期，欧洲和北美地区的货物贸易量缩水最为严重，分别减少21%和20%；亚洲地区受影响较小，跌幅为7%。

同期，以美元计价的全球货物贸易额同比下滑21%。具体而言，5月全球贸易额跌幅最大，缩水26%；6月，随着部分欧洲国家放松封锁措施，部分亚洲经济体贸易小幅回升，全球货物贸易额跌幅缩至10%。

相较货物贸易，全球服务贸易缩水更为严重。世贸组织对占全球服务贸易超过三分之二的38个经济体的贸易数据进行统计，初步结果显示，今年4月和5月，全球服务贸易额同比下降近三成。另外，7月，北美地区服务贸易出口下降30%，中国服务贸易出口则止跌回升。

4月，世贸组织曾预测，今年全球贸易可能大幅缩水13%到32%，其最终表现将取决于疫情持续时间和抗疫措施的有效性。

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