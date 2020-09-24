报告：超1500家景区免费或打折 十一旅游人次或超6亿

中新经纬客户端9月23日电 携程旅游大数据实验室发布的“2020十一长假旅游性价比报告”统计显示，今年国庆前夕，全国有超过1500家景区免费或打折，20多个省市政府发放旅游优惠券，从国内旅游市场恢复情况看，预测今年国庆中秋8天长假旅游人次可能达到6亿。

1500多家景区免费或打折

携程旅游大数据实验室统计显示，全国有超过1500家景区免费或打折。包括400多家湖北景区、300多家内蒙古景区、400家贵州景区、130多家山西景区、138家云南景区、80多家山东景区、80多家新疆景区、30多家甘南景区等。

内蒙古376家A级景区大幅减免门票，按照50%予以减免、对旅行社旅游团队全免；新疆85家A级景区向全国游客免门票；云南省138家旅游景区门票优惠；贵州省内开放的A级景区对全国游客实行景区门票挂牌价五折优惠。数据显示，贵州2020年全省A级旅游景区总计420家。今年8月1日起至年底，山东省泰山、三孔、崂山等81家国有景区将大幅降低门票价格，部分低至两折。

携程旅游大数据实验室专家分析，门票优惠将明显降低游客出游成本，刺激游客出游信心。但免费不等于免票，在国庆这种客流高峰下，旅游者更应该谨记“无预约不旅游”，务必做好提前预约日期、预订门票，配合景区做好入园健康检测、分流管控等疫情防控工作。

20多个省市政府发放旅游优惠券

各地政府在刺激旅游消费方面，也不遗余力。发放旅游优惠券成为“集体动作”。

携程旅游大数据实验室的统计显示，从公开信息看，截至国庆前，今年全国有20多个省市政府发放旅游优惠券。主要包括浙江、广东、江苏、上海、辽宁、贵州、陕西、天津、吉林、黑龙江等众多省份和直辖市。其中，与携程集团合作推出旅游优惠券、消费券的省市就超过15个：天津，贵州，浙江省文旅厅、湖州、绍兴、嵊泗，江苏盐城、泰州，广东中山，山西晋城，山东青岛，辽宁沈阳、大连，黑龙江哈尔滨，上海徐汇区等。旅游者通过一个平台，就可以领券获得酒店住宿、景区门票、旅游线路等产品的优惠补贴。

十一或超6亿人次旅游

中国旅游研究院近日发布的《中国国内旅游发展报告2020》显示，第三季度游客出游意愿达80.2%，同比恢复九成。中国民航局的数据也显示，国内航空客运市场加快恢复，8月共完成4535.1万人次，已恢复至去年同期八成以上，并超过今年1月份。

9月18日，文化和旅游部发布公告，要统筹做好国庆节、中秋节假期旅游景区疫情防控和安全有序开放工作，推动旅游景区复工复产复业，景区接待游客量可上调至最大承载量的75%。同时要求各地要按照“能约尽约”的原则，推动全国5A级旅游景区和重点4A级旅游景区严格落实分时预约制度。

在多种利好因素下，业内对十一黄金周旅游市场的复苏前景看好。数据显示，2019年国庆黄金周七天国内游客7.82亿人次，国内旅游收入6497.1亿元。携程旅游大数据实验室专家预测，从国内旅游市场恢复情况看，今年国庆中秋8天长假旅游人次可能超过6亿，恢复比例可能会达到7到8成左右。旅游市场可能迎来“报复性消费”，特别是高端跟团游定制游、租车自驾游、景区门票预约、主题游等产品，在线预订量有望引领市场增长。（中新经纬APP）

(责编：李都也(实习生)、李栋)