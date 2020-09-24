快手：利用短视频打造专属IP 精准触达潜在客群

人民网北京9月24日电（记者毕磊）近日，中青旅与快手签署战略合作协议，双方将在孵化红色文化创作者、打造红色内容IP、产业供应链全面对接、红色商业化合作等诸多方面开展全面战略合作，逐步打通多业务融合发展。快手内容中心总经理刘逍表示，快手将借助流量优势与内容特长更加高效的精准触达潜在消费人群。
刘逍指出，虽然今年的新冠疫情对文旅行业带了不小的冲击，但线上内容消费却反而体现出了一个相反的趋势，并且发展出了很多有趣的玩法，比如与中青旅的合作，涉及内容包括全国红色旅游目的地推广、重走丝绸之路、乡村扶贫之旅、人文风土人情等，这些内容一方面顺应了今年中青旅的红色旅游战略，也给快手用户也会带来更多有趣、有用的旅游内容。
“如今，快手把供应链体系都搬到了平台上，希望给更多的客群提供更好的服务。”刘逍告诉记者，目前快手上各个垂直领域的视频内容数量都有较为明显的增长趋势，各个领域也出现了越来越多的优质创作者，快手正在创作者和垂类运营上向纵深挺进。
据快手官方数据显示，平台已有超过20万专业文旅创作者，旅游正逐渐成为快手最受用户欢迎的内容之一。
刘逍认为，短视频平台最核心的是IP，它最重要的是人设。“所以在短视频平台上，我们比较倾向于让每个人都应该有一个自己的IP，让更多的人喜欢你这个人，这样大家才会更加愿意和你做生意。“据她介绍，快手在这方面也花了很多精力，包括有针对的对文旅达人、试睡员、飞行员、空姐、导游等各种职业个人进行包装，除了依托平台优势提供流量支持外，快手从内容入手，对相关账号进行系统培训，为账号的成长提速。此外，账号积累一定粉丝后，快手还会提供整体的活动策划与变现指导，“手把手”式助力机构旅游账号崛起。
据刘逍介绍，目前在快手平台里的这些文旅达人，直播率大概10%，大概每十个人有一个人会直播，另外九个人会以短视频为主。过去一年，快手文旅相关视频总时长超过80万小时，相当于40万部电影，用户为文旅内容点赞563亿次。目前，超过10家OTA、300家A级景区、1500位持证导游、1.8万旅游商家已入驻快手，形成了蓬勃的行业生态。
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