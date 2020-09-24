网易公益“一块屏”落地湖南省邵阳县

9月22日，网易公益“一块屏”教育扶贫试点基地捐赠仪式在湖南省邵阳县玉田中学举行。湖南省政协副主席张灼华、湖南省委网信办副主任屈贵全、网易集团党委书记周骏、网易有道副总裁金磊、网易传媒副总编辑肖雄、湖南省邵阳市和邵阳县领导，以及玉田中学校领导等出席了该捐赠仪式。

据悉，网易公益“一块屏”今年为捐赠学校带来的不仅有涵盖课堂内外的丰富的数字教学资源，还有集合了人工智能、大数据等先进科技的智能教育硬件设备，同时还捐赠了教育平台产品以保证数字教育资源的顺畅运用，打造了“硬件+软件+平台”的全方位、立体化捐赠模式。这些内容和设备将捐赠给湖南省邵阳县塘渡口镇玉田中学、五峰铺镇六里桥中学、白仓镇白仓镇中学等10所中小学，用“一块屏”帮助12000余名学生成长。

针对为何选择邵阳县作为试点，网易集团党委书记周骏在接受采访时讲到，扶贫先扶智，选择邵阳为网易公益“一块屏”试点基地，非常有代表性。邵阳市在教育信息化“三通两平台”建设方面都有相当的基础，全市中小学“校校通”覆盖率达88.23%，这给智能化教育系统落地提供了很好的保障。

此外，周骏还表示，网易“一块屏”教育扶贫项目选择在邵阳县试点，也获得了湖南省各级政府和教育工作者们的大力支持。网易公益将利用互联网等技术手段促进邵阳县区域教育的均衡发展，希望通过“一块屏”的努力，让捐赠地区的孩子们能拥有平等地获取优质的教育资源的机会。

“这种以软硬件与平台结合、提高教育智能化水平为特点的模式是互联网教育公益的“3.0模式”，是对以搭建信息交流平台为特点的“1.0模式”和输送优质的在线教育内容资源为特点的“2.0模式”的进一步升级。” 周骏介绍，今年的网易公益“一块屏”将通过在邵阳县的试点，来探索硬件+软件+平台的“3.0模式”在学校中的可落地性，并将长期跟踪使用效果。

据悉，从2019年起，网易公益教育网课班大范围落地，目前已经进入全国10多个县、超过300所学校，上万名学子获益。本地试点成功后，网易公益将大规模复制该捐赠模式，以可持续的发展方式提升“一块屏”的覆盖的范围，将更多优质资源提供给更多需要帮助的学生。（毕磊）

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