中国贸促会将于9月28日举办工商界线上特别会议

人民网北京9月24日电 （栗翘楚）9月24日，“坚持开放合作，重振全球经济”工商界线上特别会议（以下简称会议）吹风会在北京举行。中国贸促会副会长张少刚在会上表示，此次会议是新冠肺炎疫情发生以来，首次由中国工商界发起的、全球工商界广泛参与的重大经贸论坛。会议由中国贸促会与国际商会共同主办，于9月28日以视频会议形式举行。

张少刚介绍说，此次会议主题议题与当前国际工商界最关心的问题高度契合，围绕当前疫情发展形势，以“坚持开放合作，重振全球经济”为主题，下设“开放合作，维护全球产业链供应链稳定畅通”和“加强协调，助力全球经济复苏”两个议题，将深入讨论工商界与各国政府和国际组织如何在百年未有之大变局下，强化沟通协调，妥善应对全球性危机，共建开放包容的国际合作环境，积极寻求发展利益最大公约数，共同实现经济社会稳定健康发展。

张少刚介绍，届时，中国贸促会会长高燕、国际商会秘书长约翰·丹顿，以及世贸组织副总干事易小准、美国商会副会长傅瑞伟、中国—欧盟商会主席伍德克、非洲工商会联盟主席易卜拉欣·阿拉比、阿拉伯农工商会总联盟秘书长哈利德·哈纳菲、中国化工、中化集团董事长宁高宁等各国工商界代表和国际组织负责人将发表主旨演讲或参加专题研讨。

张少刚表示，此次会议将实现三个目标：一是与世界各国分享我国统筹推进疫情防控和经济社会发展的有力举措，鼓励各国工商界提振信心、加强交流合作、共享经验成果，为帮助各国重启经济、实现复苏作出积极贡献；二是从工商界角度研议和提出政策建议，为推动各国政府和有关国际组织进一步加强经济政策协调和发展战略对接提供更有力的支撑；三是持续推进落实会议达成的成果和共识，真正让开放、合作、共赢成为后疫情时代国际经贸关系的主旋律。

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