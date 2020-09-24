原标题：“有梦敢拼”浦发美丽女人卡之拼搏主题信用卡闪耀上市

从1981年女排首次夺得世界冠军，到2019年收获第十次世界冠军，从一到十，是女排精神近40余载岁月的传承，铸就了挑战自我、拼搏不息的精神丰碑。“女排精神”这个响亮的名词，早已经超越了体育竞技的范畴，成为了一种永不言弃的精神理念。正是因为女排精神的巨大影响力以及蕴藏背后的深远意义，女排运动员赛场拼搏的汗水与坚韧的品质获得了大众的关注：彰显“王之霸气”的朱婷、素有“年轻老将”之称的袁心玥、“智慧与颜值同在”的张常宁，她们是女排精神的时代继承者，她们生动鲜活，她们“有梦敢拼”。

“有梦敢拼”是一份对梦想的坚持，亦是一份以拼搏迸发的胆量与毅力。对于素有敢拼精神的先锋金融品牌浦发信用卡来说，在2020年初与朱婷、袁心玥、张常宁三位女排运动员的携手，是知己在逐梦之路的相遇，用拼搏的力量支持每一份不平凡的梦想。近期，浦发信用卡正式发行浦发美丽女人卡之拼搏主题信用卡，与女排精神深度融合，洞悉女性客群所需，延伸“消费金融+竞技体育”的特色化营销路径，通过金融产品与服务，传递“有梦敢拼”、永不言弃的品牌理念。

浦发美丽女人卡之拼搏主题卡以“有梦敢拼”诠释梦想与拼搏的关联，首期推出拼搏版和朱婷版两个卡面版本。拼搏版选用了女排队员跃起击球时的英姿剪影，配以中国书法撰写出苍劲的“拼搏”二字，诠释出女排运动员身上所蕴含的拼搏精神；朱婷版选用了女排运动员朱婷在得分后挥拳呐喊的标志性动作，让信用卡在消费金融功能之上，也承载了拼搏者们为梦想奋力一搏的精神动能。

在产品权益方面，“一路婷礼”和“励志好礼”是拼搏主题卡为持卡人带来的诚挚心意。持有朱婷版版面的新客户消费达标可享“一路婷礼”专属权益，涵盖2次潮流运动场馆预订或FLOWERPLUS混合花束(单次)、腾讯体育会员普通会员季卡1份。同时，“励志好礼”也颇具吸引力，持有朱婷版卡面客户在消费达标后，可在12月31日前，任意打开“1”、“8”、“20”规格的浦发红包，在收获基础奖励外，额外获取限量女排运动员签名周边或其他运动实物礼品；浦发美丽女人信用卡系列持卡人，可在完成追梦主题日各项任务后领兑专属权益。不仅如此，通过卡面随心换服务更换拼搏主题信用卡朱婷版版面的主卡持卡人，成功更换卡面后，亦能领取FLOWERPLUS 混合花束(单次)1份。浦发信用卡让持卡用户的每一次用卡都能感受到卡片所蕴含的拼搏态度，传递出女排队员“有梦敢拼”的人生理念与事业追求。

浦发美丽女人卡系列是浦发信用卡面向女性消费群体发行的产品，在已经推出的几款产品中，新妆卡、芭蕾卡、薇娅卡等系列，分别从女性消费者的时尚需求、文化艺术需求和“她经济”购买力等多重角度，为女性用户提供了个性化的消费权益。此次浦发美丽女人卡之拼搏卡，将触角延伸到了体育领域，邀请女排运动员朱婷、袁心玥、张常宁为浦发信用卡代言，让体育的刚强与女性的坚韧完美地结合，向女性消费者传递出实现自我价值的强音。

值得一提的是，浦发信用卡深耕女性客群，通过延续统一的品牌内核和发卡策略，持续挖掘这款女性信用卡产品的长尾发展空间。纵观业内同类女性产品，浦发信用卡是少有对一款女性主题信用卡进行持续深耕的银行，该款产品也成为浦发信用卡在女性信用卡市场中最具竞争力的品牌之一。

近几年，中国竞技体育发展迅猛，涌现出大量优秀的体育队伍和运动员，他们用成绩向世界展现了新时代中华民族自强不息的精神面貌。浦发信用卡在体育领域的布局其实由来已久，先后与中国国家游泳队、跳水队、击剑队、飞盘队开展代言及体育赛事合作；2018年，浦发信用卡成为FINA国际泳联官方合作伙伴，持续向中国消费者推广竞技对决与运动的普惠价值；本次浦发信用卡与女排运动员的合作，发行浦发美丽女人卡之拼搏卡，为奋斗中的每一个人，带来“有梦敢拼”的精神动力。这一系列的战略合作成功刻画出零售金融差异化的品牌理念与形象，通过体育合作屡出“奇”招，将运动员们的时代感召力与竞技体育的拼搏精神化作为当代年轻人青春活力的榜样。

女排精神所蕴含的不只是赢得比赛，而是有时候明知前方有着艰难与挑战，也要竭尽全力去拼搏的思想意志。女排姑娘身上独特的坚韧之美孕育出独特的精神力量，这与浦发信用卡的品牌理念高度契合。浦发信用卡在业内，以拼搏创新为动力，持续打造特色化产品和服务，同时紧紧抓住各维度客群的生活特点，打造出覆盖体育、旅游、影视、动漫、音乐等多个领域的生活消费场景，致力于满足持卡人个性化生活的追求。

行业分析人士指出，无论是竞技体育还是全民体育的发展，不仅引领了人类对健康体魄的追求，也是人类发展与进步的标志，更是综合国力和社会文明程度的重要体现。浦发信用卡深耕体育营销领域的举措，促进体育营销价值的有效转化，是一次“金融+体育”合作模式升级的共赢之举，通过将金融行业与大众触手可及的体育项目、运动员及体育赛事紧密结合，持续让消费者感受到浦发信用卡迸发出的品牌激情与力量。

(责编：夏晓伦、毕磊)