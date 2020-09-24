交通运输部：十一假期收费公路将免收通行费

人民网北京9月24日电 （记者乔雪峰） 9月24日，交通运输部新闻发言人孙文剑在新闻发布会上表示，根据《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》，今年国庆节、中秋节假期，全国收费公路将免收小型客车通行费，具体免费时段从10月1日00:00开始，10月8日24:00结束。其中，普通收费公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准，高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准。

孙文剑表示，今年的“黄金周”假期是疫情防控工作进入常态化以来首个长假期，又值国庆、中秋假期叠加，较往常多一天，公众走亲访友、外出旅游需求强烈，又由于境外游受限，因此节日期间国内交通网将保持高位运行。

为保障十一长假期间人民群众安全、便捷、舒适出行，交通运输部将主要采取以下五方面措施：

一是加强疫情防控。强化部门协同联动，严格运输装备消毒，落实防疫措施和信息登记制度，切实强化运输供给、提高疏运能力、减少人员聚集，切实阻断新冠肺炎通过交通运输渠道传播风险。

二是抓好安全生产。强化“两客一危”、城市公共交通等重点领域安全监管。会同有关部门加强执法检查，从严查处各类违法违规行为，督促经营者加强风险辨识评估，落实防控措施，防范化解各类安全风险。

三是开展分析研判。加强与气象部门的沟通联络，密切关注天气变化，及时掌握气象灾害信息并发布重大公路交通天气预警。

四是加强运行监测。落实部省会商工作机制，重点加强对重要运输通道、省界主线收费站、旅游风景点周边道路等路段的运行监测，确保遇有情况及时处置。

五是加强服务保障。完善信息发布体系，利用多种形式及时发布公路路况、交通气象、分流绕行等信息，引导公众合理安排出行。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)