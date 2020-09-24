360数科吴海生：科技投入是金融机构对抗熵增的好方法

9月22日，360数科召开了品牌升级后的首个技术开放日，首次体系化地对外展现360数科在金融科技领域中的普惠金融实践与核心技术成果。360数科CEO吴海生表示，企业的成长应该是一个熵减的过程，因此管理要做的只有一件事情——对抗熵增，而金融机构对抗熵增的好方法就是科技投入。

360数科召开首个技术开放日 CEO吴海生发表演讲

“熵”原本是一个物理学概念，用来衡量一个系统的“无序性”。“熵增”即随着系统的运转和发展，无序性也在不断增加。在吴海生看来，这个概念同样适用于金融行业。一方面，随着技术的不断发展，更多享受不到金融服务的人得到了应有的服务；但另一方面，行业的急速扩张与数据的应用不当所带来的风险也愈演愈烈。

如何对抗熵增？从360数科自身发展经验来看，一是做一家开放、能够经受多方检验的公司；二是不断投入更多的技术，通过优势耗散让企业更加强壮。

吴海生认为，越开放的公司越能够引入新的观点，从而让自己变得更加有序。用技术控制无序性，依托耗散结构也可以有效对抗熵增。

在吴海生看来，通过技术把自己的优势耗散出去，如投资技术耗散财富、开放合作耗散技术，从而形成优势倒逼，并号召全行业对金融科技的投入予以重视，因为技术投入是保证机构常青的定律。

基于此，360数科以自身强大技术生态为依托，打造了智能金融全链路，通过全生命周期精细化风险管理，以技术打压蹿升的“无序性”，在实现从用户到金融产品全链接的同时，也与数百家金融机构达成合作，将自身技术优势进行开放赋能，从而实现熵减。

当前，金融科技的创新不仅实现了银行、场景、客户的无缝连接，更重要的是促成了金融服务理念的根本性变革，由“产品中心”转为“客户中心”。在此背景下，不管是作为供给端的银行，还是来自各大场景的需求端，都需要金融科技服务。基于此，360数科将成功的实践经验与全行业一同共享，共同推动行业前沿技术进步。

“未来金融科技公司要做的不是成为巨头，而是通过开放的技术优势，与行业共同进步，推动中国走在整个金融科技领域最领先的技术浪潮里，这也是360数科的初心所在。”吴海生进一步表示。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)