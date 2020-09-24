全国“诚信兴商宣传月”启动仪式将于9月27日在上海举行

人民网北京9月24日电 （栗翘楚）近日，商务部、中央宣传部、中央网信办、发展改革委等19部门联合印发《关于开展2020年“诚信兴商宣传月”活动的通知》，在全国范围开展“诚信兴商宣传月”活动，启动仪式将于9月27日在上海举行。

商务部新闻发言人高峰在今天召开的例行发布会上介绍，2020年是“诚信兴商宣传月”活动连续开展的第16年，今年的活动主题为“诚实经营、守信服务”。宣传月期间，各相关部门将组织开展“推进诚信建设制度化”、“弘扬诚实守信的社会风尚”、“共建质量诚信体系，共享满意消费环境”、“信用交通”、“诚信经营、促进文旅消费”、“着力构建安全、诚信的进出口营商环境”、“依法诚信纳税”、“认证在身边”、“诚信经营保稳定，合规用汇促发展”、“诚信赢未来”、“全国企业诚信建设大会”、“凝聚你我力量?让消费更温暖”等十余项主题活动；各地区也将组织形式多样的宣传活动，引导地方商协会、企业、消费者积极协作，共同营造放心的消费环境、诚信的营商环境和诚实守信的社会氛围。

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