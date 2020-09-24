商务部：第30届中新经贸联委会取得积极成果

人民网北京9月24日电 （栗翘楚）9月23日，第30届中国-新西兰经贸联委会(以下简称:经贸联委会)以视频会议形式举行。中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文与新西兰外交贸易部代理副秘书长马克·辛克莱共同主持。

在商务部今天召开的网上新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，中新两国都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。召开此次经贸联委会，充分体现了两国政府对双边经贸关系的高度重视，展示了双方对扩大互利经贸合作的良好愿望，也释放了团结合作、共克时艰的积极信号。

据介绍，自1972年中新两国建交以来，中新经贸关系稳定、健康发展，曾创造了中国同西方发达国家关系的多个“第一”，包括新西兰是第一个正式承认中国完全市场经济地位、第一个与中国达成双边自由贸易协定的西方发达国家。

近年来，中新经贸合作延续良好发展势头。中国连续多年是新西兰第一大货物贸易伙伴、第一大出口市场、第一大留学生来源地和第二大游客来源国。新西兰是中国进口奶粉、原木、羊肉的第一大来源国。

据中方统计，2019年，双边货物贸易额达182.9亿美元，同比增长8.5%，创历史新高；服务贸易额达40.2亿美元。今年1-8月，受新冠肺炎疫情影响，双边货物贸易额118.6亿美元，同比下降4.4%，但双边农产品贸易表现依然突出，今年1-8月，中国自新进口奶粉增长8.6%，羊肉增长10.7%。中国是新西兰增长最快的外资来源国之一，双向投资合计超过80亿美元。

“本届经贸联委会上，中新双方就当前形势下深化双边合作、携手应对疫情、加强多边和区域合作以及其它共同关心的经贸议题深入交换意见，达成许多共识，为下阶段中新经贸关系确定重点，作出规划，明确方向，进一步丰富了两国全面战略伙伴关系的经贸内涵。”高峰表示，双方一致认为，中新经贸合作面临重要发展机遇，扩大双边务实合作是两国共同利益所在。双方将继续推进“一带一路”框架内合作，推动自贸协定升级进程，保持贸易开放和供应链产业链畅通，营造良好投资环境，深化两国在基础设施、农业、旅游等重点领域的合作，挖掘在气候变化、循环经济、环境技术等领域合作潜力，培育服务贸易和数字经济合作的新增长点，并就开展药物和疫苗研发合作保持沟通。双方一致同意共同维护多边主义和自由贸易，支持以世贸组织为核心的多边贸易体制。

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