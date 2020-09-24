中国信通院发布区块链领导干部读本《读懂区块链》

人民网北京9月24日电（记者夏晓伦）近日，由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长（以下简称“中国信通院云大所”）何宝宏主编的《读懂区块链》一书由中央党校出版社出版并登陆新华书店及京东、当当网上商城。

据了解，该书以简单易懂的图文形式，将区块链的起源、原理、应用、管理实践一一呈现。在阐述理论的同时，结合进阶区块链、如何应用区块链、政府如何监管区块链以及金融机构和智库如何看待区块链等穿插案例分析，并将区块链的颠覆性和未来可能的应用蓝图展示在读者面前，拉近了读者了解区块链的距离，具有较强的实践价值。

中国信息通信研究院院长刘多在该书序中提到，“以数据为核心生产要素的数字经济近年来在我国得到了快速发展，中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2020年）》指出，这几年中国数字经济持续快速发展，2019年我国数字经济规模达到35.8万亿元，增长15.6%，占GDP比重为36.2%。党员领导干部紧跟时代潮流，学习了解新一代技术，是推进学习型政党和学习型社会建设的重要手段。尤其是在发展数字经济的征途上，知前沿科技、懂前沿科技、用前沿科技的能力，越来越成为党员领导干部的一项必备素质。”

《读懂区块链》一书，从人类记录方式的变迁，通过以不同时代交易记录形式与信任建立的过程，解读区块链的前世今生及产生的社会基础。

在人们的观念中，区块链自诞生便与金融结缘。其实，它的应用场景应扩展到更广范围。《读懂区块链》书中特设“应用篇”，述说区块链在实体经济、民生领域、智慧城市、政务数据共享及各行业的应用场景与解决方案。

《读懂区块链》书中指出：要抓住区块链技术融合，功能拓展、产业细分的契机，发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用，特别推动区块链实体经济、民生领域、新型智慧城市与政务数据共享方面的应用。

在何宝宏看来，区块链是一种分布式的网络数据管理技术，是新一代信息通信技术的重要发展。与互联网一样，区块链作为底层技术，脱离实际应用，空谈技术是不可取的，不利于新技术的健康发展，无法为社会进步，造福百姓提供任何有利帮助。

业内专家表示，区块链技术已经成为科技前沿，但区块链技术和管理仍然处于发展初期，对于安全性、高效性、可扩展性等问题的解决还有待探索。数据隐私保护，尤其是安全多方计算已经从理论走向了实践，未来可期。

(责编：毕磊、夏晓伦)