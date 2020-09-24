“获得电力”，为什么让总理如此关心？

9月17日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定提升“获得电力”服务水平举措。会议确定，全面推广居民和小微企业低压用电报装“零上门、零审批、零投资”，今年底前在全国实现用电报装业务线上办理，将居民用户和实行“三零”服务的低压非居民用户全过程办电时间分别压减至5个和25个工作日内，其他用户办电时间也大幅压缩。

总理为何如此关心“获得电力”，提升“获得电力”服务水平又有何重要意义？

如果没有电力作为保障，企业将无法开展正常的生产经营活动，进而失去增长动力。“获得电力”是世界银行评测营商环境便利程度的一级评价指标，反映着企业从申请用电到获得永久性电力连接所需的步骤、花费的时间和费用。同时，营商环境的提升与获取电力的便捷、经济、可靠有着密不可分的关系。

“电力是具备公用事业特点的特殊商品，对支撑经济实现平稳健康可持续发展，尤其是民生、电力产业上下游等方面都起着至关重要的作用。”华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣在接受人民网财经专访时表示，电力行业具有牵一发动全身的能力，各行各业和老百姓在用电方面可以获得更多的实惠，不断降低成本和提高效率也是企业实现“获得电力”的目标。

降低用电成本是优化营商环境的重要举措之一。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为，中国的电力服务水平是世界一流的，在此基础上，如果政府进一步做好服务支持，国有企业提供好基本保障，就会对整体营商环境有更大地促进作用。

近日，世界银行发布《全球营商环境报告2020》，我国营商环境排名跃居全球第31位，比去年提升15位。其中，“获得电力”指标提升至第12名，保持了国际领先水平。这是“获得电力”指标继去年从第98名跃升至第14名后，再次创下的佳绩。

“当前的经济形势下，开展好‘获得电力’工作是非常必要的，能够帮助、方便居民及企业用电，尤其在共同营造优良营商环境方面，电力作为基础设施服务行业，是非常重要的组成部分，因此更要推进大量的工作，大幅提升效果。”广州市获得电力专家咨询委员会委员周妍如是说。

提及“获得电力”工作的重要意义，周妍认为，对于电力改革发展而言，电力行业过去一直处于相对封闭的系统中运行，属于国家投资的技术密集型行业，因其专业性天然带有一些神秘色彩。从最初关注需求侧改革，到全面提升客户满意度，再到全面提升“获得电力”工作，可以看到，无论是企业革新，还是行业改革层面，甚至是国家顶层设计，工作逐步升级，重视程度也不断提高。

“‘获得电力’工作不仅打通了电力企业与用户之间更好的沟通渠道，也为电力行业进一步的改革和更好的发展提供了路径。”周妍表示。

围绕“获得电力”的几个核心指标——供应环节、时间、成本、供电可靠性以及电费透明度等，不少企业再次“加码”，推出新举措。

国家电网日前表示，为全面提升“获得电力”服务水平，出台办电更省时、省心、省钱等9项举措，三年将累计为经营区内企业节省投资超1000亿元。据了解，2018年以来，国家电网已率先在北京和上海开展低压小微企业零上门、零审批、零投资的“三零”办电服务。

今年3月，南方电网公司印发了《2020年优化电力营商环境工作措施》，出台了精准施策提高“获得电力”指标水平等五方面15项措施，进一步为广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区高质量发展提供优质营商环境。据介绍，南方电网预计全年降低用户用电成本约200亿元，惠及电力客户超过760万户。

国家发展改革委新闻发言人孟玮16日表示，8月份，全国全社会用电量7294亿千瓦时，同比增长7.7%。8月份有29个省(区、市)用电正增长。从1—8月份累计用电量看，全国有20个省(区、市)实现正增长。

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