《中国家庭肉类海鲜类保鲜标准白皮书》发布

9月24日，由中国农业农村部权威机构领衔，美的冰箱联合中国家用电器研究院、新希望六和、科大讯飞三大机构，共同发布了行业首部专注于肉类海鲜类保鲜的《中国家庭肉类海鲜类保鲜标准白皮书》（以下简称为“白皮书”），为行业带来全新的保鲜技术衡量标准。

白皮书指出，在今年疫情的影响下冰箱市场呈现了一些新的变化，一方面，中国家庭对冰箱的超长保鲜、健康除菌等功能提出了更高的要求，据苏宁和京东等销售平台大数据显示，2月以来，超过70.3%的消费者在购买冰箱时将“大容量”和“持久保鲜”作为选择的两大重要指标，在“618”活动期间，除菌冰箱成交额同比增长500%。另一方面，快节奏的都市生活也造就了“囤货型”消费，消费者在“囤货”的同时，对“鲜”的追求更高，特别富含营养蛋白的肉类海鲜类、增强免疫力的食材。肉类海鲜类食材的保鲜难题也困扰着不少消费者。

通过对消费者储鲜现状的调查，白皮书发现目前大部分中国家庭在肉类海鲜类食材的储鲜问题上，仍存在着对食材新鲜度、营养值、口感等方面的困扰，甚至大部分家庭在储鲜方面仍存在着储存过满、储存过久、不同肉类分区不明确、解冻不合理、包装不正确等等问题，导致“超龄冻肉”的出现。而“超龄冻肉”引发的饮食健康以及食物浪费问题不容小觑。受今年受疫情影响，不仅大家对健康、营养有了更多的关注，食物浪费现象的严重性也引起了国家层面的重视。

美的冰箱国内营销总经理毕玮表示，此次结合美的对于冰箱保鲜和智能保鲜方面的研究，联合中国家电研究院，形成首次聚焦于肉类和海鲜类食材的行业标准研究；联合新希望六和，通过食物和储鲜的一手数据，形成更聚焦消费者的营养、健康肉类研究；联合科大讯飞，深入进行大数据和AI智能在食材的分析和研究……种种行动旨在让更多中国家庭拥有合理高效科学的肉类海鲜类食材储鲜解决方案，带领更多中国家庭加入“一周原鲜”的生活中来。（毕磊）

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