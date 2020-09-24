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健力多携手京东健康，探索中国第一个国家公园

2020年09月24日17:46  来源：中国商网
 
原标题：健力多携手京东健康，探索中国第一个国家公园

　　三江源是我国和亚洲的重要淡水供给地，也有“高寒生物种质资源库”之称，为保护“中华水塔”这一国家的生命之源，中国第一个国家公园—三江源国家公园正式成立。健力多品牌秉承以奔跑守护自然资源、关爱生态平衡的理念，携手京东健康发起第二届“爱地球 跑世界II”走进三江源—守护中国第一个国家公园公益探索活动。以吸引社会各界保护高寒地区生物，关注三江源地区居民生活，以跑步的方式来守护三江的水源，为呼吁全民护源贡献自己的一份力量。

　　守卫生态，以奔跑践行关爱地球之责

　　健力多率先发起“爱地球，跑世界”这一可持续性发展的公益跑活动，2018年“酷跑长江”历时42天、跨越9省24小时不间断接力挑战5261公里，首次以跑步探索世界第三长河。探索不停，守护不止，健力多一直致力于生态平衡的可持续发展及环境保护。2020年健力多发起守护中国第一个国家公园公益跑活动，参与者将体验黄河、长江、澜沧江三大路线，用13天的时间，沿途将邂逅各种野生动物，在汉文化、游牧文化、藏文化的碰撞融合中，感受三江源地区自然与人文的旖旎多彩。缓解年轻人都市压力、亲近自然，感受自然之力，激发对中国第一个国家公园的守护之心，对大自然的敬畏之心。

　　公益之心，将营养关怀送入三江源

　　9月23日，健力多携手京东健康，与玉树杂多县人民政府共同在杂多县举办了一场“三江源护源启动仪式”，常委书记才旦周、玉树文化旅游广电局副局长、汤臣倍健ECCEO尹昕、京东健康营养保健业务部总经理杨叶共同颁发《护源捐赠仪式证书》。健力多携手京东健康呼吁大众关注翻山越岭的巡护员关节健康问题，为他们送上“护关节 尽探索”的营养产品，撑起了关节保护伞；关注巡护员严酷的作业环境，防寒服的捐赠为他们送上丝丝温暖，同时还为三江源贫困地区的儿童送去营养关怀礼包，以实际行动、关怀物资、真挚情感；关注三江源居民和护源人员的营养健康，为高寒地区送去温暖，你们守护三江源，健力多守护你们。

　　汤臣倍健ECCEO尹昕表示：“健力多积极投身生态保护行动，持续创新运动护源新模式，深耕生态公益领域，为了人民健康，为了生态健康，我们将继续砥砺前行，为中国健康板块做出更多的贡献。”

　　健康时代，帮助全民梳理健康消费意识

　　健力多“爱地球 跑世界II”活动，让我们把目光投射到三江源地区的护源者们，也投射到多彩的人文和神秘的自然中。此次活动呼吁全民护源，关注自然力量，也提醒我们关注自身健康。展望未来，健力多也将承担更多的社会责任，为大众的骨健康保驾护航。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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