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经济总量率先突破10万亿元

广东省经济特区综合实力实现新跨越

2020年09月25日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月24日电  （记者杜海涛）今年是广东经济特区建立40周年，国新办24日举行新闻发布会，介绍广东省经济特区发展情况。

　　“40年来，广东从一个经济相对落后的农业省发展成为全国第一经济大省。”广东省委副书记、广东省省长马兴瑞介绍，广东经济总量率先突破10万亿元，财政收入首个超万亿元，外贸进出口总额约占全国1/4，各类市场主体超过1300万户、约占全国1/10。党的十八大以来，广东以更大力度推动新时代经济特区改革发展，扎实推进粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放，坚定不移实施创新驱动发展战略，大力推进产业结构优化升级，营造共建共治共享社会治理格局，广东经济特区综合实力在高水平上实现新跨越。

　　深圳市委副书记、深圳市市长陈如桂表示，接下来将进一步深化深港合作，创新发展；同时积极参与广深港澳科技走廊建设，推动产业智能化、数字化、网络化转型升级，大力发展数字经济、生物经济、海洋经济等新兴产业，带动珠三角产业转型升级，推动高质量发展。

　　珠海市委副书记、珠海市市长姚奕生说，珠海将谋划推动建设横琴粤澳深度合作区，不断深化珠澳合作，与澳门相互促进、互利共赢；推动粤港澳三地规则衔接和联通贯通融通，更多率先在横琴落地；重点发展高新技术、中医药、特色金融、商贸消费、文旅会展等重点产业。

　　汕头市委副书记、汕头市市长郑剑戈说，汕头特区因侨而立，40年累计利用侨资近百亿美元。2014年，汕头设立华侨经济文化合作试验区，6年累计完成基础设施建设达800多亿元，已成为新侨创新创业基地。汕头将加快建设省域副中心城市，打造活力特区、和美侨乡、粤东明珠。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月25日 07 版）
(责编：岳弘彬)
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