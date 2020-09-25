广东省经济特区综合实力实现新跨越

本报北京9月24日电 （记者杜海涛）今年是广东经济特区建立40周年，国新办24日举行新闻发布会，介绍广东省经济特区发展情况。
“40年来，广东从一个经济相对落后的农业省发展成为全国第一经济大省。”广东省委副书记、广东省省长马兴瑞介绍，广东经济总量率先突破10万亿元，财政收入首个超万亿元，外贸进出口总额约占全国1/4，各类市场主体超过1300万户、约占全国1/10。党的十八大以来，广东以更大力度推动新时代经济特区改革发展，扎实推进粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放，坚定不移实施创新驱动发展战略，大力推进产业结构优化升级，营造共建共治共享社会治理格局，广东经济特区综合实力在高水平上实现新跨越。
深圳市委副书记、深圳市市长陈如桂表示，接下来将进一步深化深港合作，创新发展；同时积极参与广深港澳科技走廊建设，推动产业智能化、数字化、网络化转型升级，大力发展数字经济、生物经济、海洋经济等新兴产业，带动珠三角产业转型升级，推动高质量发展。
珠海市委副书记、珠海市市长姚奕生说，珠海将谋划推动建设横琴粤澳深度合作区，不断深化珠澳合作，与澳门相互促进、互利共赢；推动粤港澳三地规则衔接和联通贯通融通，更多率先在横琴落地；重点发展高新技术、中医药、特色金融、商贸消费、文旅会展等重点产业。
汕头市委副书记、汕头市市长郑剑戈说，汕头特区因侨而立，40年累计利用侨资近百亿美元。2014年，汕头设立华侨经济文化合作试验区，6年累计完成基础设施建设达800多亿元，已成为新侨创新创业基地。汕头将加快建设省域副中心城市，打造活力特区、和美侨乡、粤东明珠。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】