餐饮老字号迈向数字化（消费万花筒）

“以前得专门去上海才能买到杏花楼的青团，现在网上下单就可以送到家了。原以为口味不如现场买的新鲜可口，没想到还是那个味。”江苏南京市居民张东峰非常喜欢上海老字号杏花楼的点心，对于杏花楼开展电商业务，他感到非常惊喜。
时下，不少餐饮老字号正在变成年轻人的消费新宠。与此同时，餐饮老字号也通过挖掘传统文化新内涵，传承和创新技艺，焕发新的生命力。
突如其来的新冠肺炎疫情加速了老字号变革步伐，一些餐饮老字号企业抓住数字化机遇，搭建完整的数字化平台，从而打破地域局限，触达更多新的消费者。比如，惠丰堂的老北京炸酱、护国寺小吃的罐装豆汁儿、月盛斋的羊蝎子、北冰洋的瓷罐酸奶等，这些不少北京人熟悉的吃食正经过标准化生产走进商超，实现多渠道销售。
日前，为推动老字号企业加快数字化、品牌化、绿色化、零售化转型，第二届中华老字号与品牌企业新零售发展大会暨中国饭店协会老字号与非遗文化专委会2020年会在浙江杭州市举办。会上宣布成立“中国饭店协会老字号与非遗文化专业委员会电商事业部”，共同研究搭建老字号电商平台，帮助老字号企业开展电商业务，推动线上线下融合发展。
专家建议，老字号餐饮企业要加快品牌和产品双升级，实现堂食、外卖、新零售三轮驱动、全渠道销售。其次，要完善创新链，拓展年轻人市场、到家市场、全国市场。最后，要尽快实现老字号数字化发展。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】