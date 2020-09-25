人民网>>财经

新基建新经济高峰论坛

2020年09月25日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　中国国际经济交流中心副理事长 黄奇帆

　　华为公司副董事长、轮值董事长 徐直军

　　上海市政府副秘书长、市发改委主任 马春雷

　　人民日报社编委委员、秘书长 乔永清

　　支撑数字经济发展 促进数字社会治理

　　中国国际经济交流中心副理事长  黄奇帆

　　新基建是支撑数字经济、数字社会治理的各种基础设施，它代表着人类文明的未来。构建一个具有竞争力的数字社会，必须要有先进的数字基础设施。

　　新基建是数字生产力与生产关系匹配的产物，是支撑数字经济循环的基础。要想释放数字生产力所蕴含的巨大能量，就必须要大胆变革生产关系。新基建为全面重塑生产关系、释放数字生产力奠定了基础。

　　要充分认识投资新基建与投资传统基建的差异，创新新基建投资模式。投资新基建会带动未来几年中国高水平的投资，体现在投资模式的创新、投资综合效益的增加、投资效率的提升等多个方面。新基建投资将颠覆传统产业、使之走向数字化，产生不可估量的投资叠加效应、乘数效应。

　　新基建将助推数字经济产业化，形成万亿级数字化平台。大数据、云计算、人工智能、区块链与网络（互联网、移动互联网、物联网）“五位一体”，将形成数字化平台的有机体系，对经济社会产生强大的推动力。

　　新基建将助推传统产业数字化，形成具有颠覆意义的产业互联网。构建产业互联网是产业价值链重塑过程，利用数字技术把产业各要素、各环节全部数字化网络化，进而形成新的产业协作、资源配置和价值创造体系。传统产业要进行大胆的变革，对组织架构、组织能力进行升级迭代，提高内部协同效率，更好更快地为数字化转型服务。

　　用基于新基建的科技创新、产业创新、制度创新，推进中国引领第四次工业革命——数字革命。加快布局一批以大科学装置和大试验平台为代表的创新基础设施，同时辅以科技创新体制改革的深化，将有助于打造基础研究、区域创新、开放创新和前沿创新深度融合的协同创新体系，有助于进一步激发全社会的创新创造动能。

　　发展新基建要遵循市场规律，避免一哄而上，重在应用，重在规则。新基建投资能否物尽其用，取决于产业互联网的发展水平。要注重开放共享、深耕产业链供应链具体场景，注重各类数据标准和数据接口的互认互联互通，注重数据的产权保护和安全有序流转。

　　（摘自9月23日在新基建新经济高峰论坛上的发言） 

　　

　　释放增长潜力 推动经济转型

　　华为公司副董事长、轮值董事长  徐直军

　　相比传统基建，新基建就是数字基础设施的建设。30多年来，华为通过提供信息通信技术、产品和解决方案，服务全球30多亿人。我们提供的5G、云、人工智能等技术和服务，与新基建计划高度契合，可以说，华为一直是数字基础设施的建设者。

　　新基建以信息技术为基础，是推动数字经济的重要动力。近期看，新基建可为稳经济、稳增长助力；长远看，新基建作为信息社会的基础，将会激发更多新需求、创造更多新业态，释放增长潜力、推动经济转型升级。在这里，我就新基建涉及的4个方面谈一些个人观点。

　　一是必须认真评估数据中心建设条件，不能一哄而上。建设数据中心要强化共享属性，综合考虑当地气候条件、地质条件、用电成本和用户距离、需求等因素，有效发挥其规模效益、集约效益。二是需要智慧城市运营商提供持续服务。智慧城市离不开技术更新、运行维护、实时管理，需要智慧城市运营商负责投资、建设、运营，持续提供服务。三是重视应用软件开发和使用。智慧城市要靠应用软件实现各种功能，只有尊重软件价值，明确软件的商业模式，才能促进智慧城市的长期发展。四是用人工智能提升生产效率。人工智能技术不仅能让生活更方便，还能进入生产流程，帮助各行业大幅度降低生产成本，提升生产效率。

　　在多方共同努力下，我们一定能抓住新基建的历史机遇，创造更大的社会效益和价值，构建全场景智慧，推动经济高质量发展。

　　（摘自9月23日在新基建新经济高峰论坛上的致辞）

　　

　　加强规划布局 优化政策环境

　　上海市政府副秘书长、市发改委主任  马春雷

　　新基建、新经济在经济社会发展及疫情防控过程中发挥了重要作用。作为中国重要的经济中心城市，上海市一直关注和推动新基建领域的发展，尤其是今年以来，上海市把新基建作为提升科技创新能力、推动高端产业发展的重要动能和战略支撑。

　　今年，我们出台《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020—2022年）》，聚焦具有上海特色的新网络、新设施、新平台、新终端建设，推出了8个方面35条任务举措，旨在通过政府推动，加强新基建领域规范标准、资金引导等方面规划，着力解决新基建“建不了”“建不好”“建不快”“建不强”的短板与问题。我们希望通过3年的努力，把上海打造成为新一代信息基础设施标杆城市，率先形成全球综合性大科学设施群雏形，率先建成具有国际影响力的超大规模城市公共数字底座，率先构建一流的城市智能化终端设施网络。

　　新基建一头连接着巨大的投资需求，一头牵引着不断升级的应用和消费市场，将为我国产业发展注入强劲动能。当前，各类新技术、新模式、新业态蓬勃兴起，为新基建带来了新机遇。未来，上海将持续推进新基建领域建设，在创新支持方式、加强指标保障、推动资源开放、优化布局管理、规范标准设施、培育市场需求、加强应用场景等方面，做好“店小二”，助力加快新基建、发展新经济，为构建国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献力量。

　　（摘自9月23日在新基建新经济高峰论坛上的致辞）

　　

　　发挥全媒体优势 讲好新基建故事

　　人民日报社编委委员、秘书长  乔永清

　　新基建是今年的高频词。在疫情影响下，传统产业受到一定冲击，新基建却强势提速，不仅在短期内创造出巨大的投资需求，还能在长期内形成强大的乘数效应，带动其他行业以及我国经济整体的转型升级。

　　作为党中央机关报，人民日报始终贯彻落实党中央重大决策部署，密切关注我国新基建发展进程，展示新基建的扎实做法和创新实践，以综合覆盖受众超9亿人次的全媒体传播矩阵，为推动新基建积极营造良好的舆论氛围。

　　一是坚持创新发展，夯实技术根基。新基建以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，要想持续释放红利，就要有扎实的“地基”为支撑。要不断提升核心技术能力，特别是要加强前瞻性、引导性技术的攻关，加速将科技创新成果转化为现实生产力，以新基建为抓手，牢牢掌握创新主动权、发展主动权，推动我国经济由大向强转变。

　　二是坚持包容发展，增强互联互通。新基建覆盖了5G、工业互联网等诸多相互渗透的领域，与传统基建是唇齿相依的关系。只有看到这种“连接”本质，才能更好理解新基建在撬动新产业发展壮大，推动传统产业数字化、网络化、智能化转型中的强大动能。发力新基建，需要政府和市场共同发挥作用，统筹好新基建与传统基建、新基建与新产业、新基建各领域之间的关系，在包容发展中释放更大潜能。

　　三是坚持审慎发展，保持积极理性。新基建面向新领域、依靠新技术、引领新风口，既是当务之需，更是长远大计。要深刻认识到新基建的长期性和艰巨性，严格遵循市场规律、产业规律，把握好建设节奏和力度。要坚持科学规划、分类施策、量力而行，避免出现一哄而上、重复建设、产能闲置等问题。要不断筑牢安全底座，携手行业共建安全生态，使新基建真正成为推动我国经济高质量发展的强大基石。

　　（摘自9月23日在新基建新经济高峰论坛上的致辞）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月25日 09 版）
(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved