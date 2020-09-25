G20贸易部长会议取得积极成果

本报北京9月24日电 （记者王俊岭）日前，商务部国际司负责人就2020年G20贸易部长会议取得积极成果发表谈话。据介绍，在当前严峻复杂形势下，全球主要经济体在本次贸易部长会议达成什么共识、发出什么信号，关乎未来全球经贸发展走向，因而受到各方高度关注。

“我们高兴地看到，本次会议批准了部长会议公报，并就维护多边贸易体制、国际投资、中小微企业、服务贸易、特殊经济区等议题达成多项共识，为G20领导人利雅得峰会准备了经贸成果。”该负责人说。

具体来看，峰会取得了四方面积极成果：

第一，就深化国际抗疫合作达成共识。各方同意深入落实G20领导人特别峰会共识，深化国际抗疫合作，保持市场开放，保障全球供应链，营造自由、包容、透明、可预期和稳定的贸易投资环境。

第二，就维护多边贸易体制达成共识。各方重申维护世贸组织原则和目标，反对保护主义，尽快遴选出符合各方期待的新任总干事，推动世贸组织必要改革，完善世贸组织各项功能。

第三，就支持发展中和最不发达国家达成共识。各方特别关注疫情对发展中和最不发达国家的影响，批准了促进投资声明，同意通过技术援助帮他们吸引外资。

第四，就加强经贸务实合作达成共识。一是制定了提升中小微企业竞争力的政策指南，精准出台政策给予帮扶。二是通过了服务贸易报告，分享最佳实践和经验举措。三是形成了特殊经济区报告，总结成功要素，推动经济多元化发展。

“应该看到，在当前全球疫情持续蔓延、保护主义单边主义上升、世界经济低迷的大背景下，上述成果共识具有重要意义。与会各方都认识到，应对疫情需要多边主义，经济复苏需要团结协作。面对疫情挑战，本次会议进一步凝聚了国际经贸领域抗疫的多边合力，有效提振了全球抗疫的士气与信心。面对经济衰退，本次会议展现了全球主要经济体推进经贸合作的强烈意愿，发出了重振贸易投资发展势头的积极信号。”该负责人说，下一步，中方将与G20各方一道，落实好本次会议共识，加强经贸领域协调合作，共同为G20利雅得峰会做好经贸方面准备。

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