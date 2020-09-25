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150项重大水利工程已开工23项

2020年09月25日05:33  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京9月24日电　（记者王浩）重大水利工程建设对扩大有效投资、提升流域水旱灾害防御能力具有重要作用。记者从水利部获悉，2020—2022年中国计划重点推进150项重大水利工程建设，截至目前150项重大水利工程已批复立项37项，开工23项。

　　150项重大水利工程重要聚焦防洪、水资源配置及供水、水生态治理修复和保护、水利信息化等，是打基础、管长远的重大项目，对扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务具有重要保障作用。水利部继续加快重大水利工程前期工作，按照“确有需要、生态安全、可持续”的原则，深化前期论证，坚持水资源节约利用、土地集约节约利用，做好环评、移民安置方案等工作，加快项目审查审批。

　　水利部规划计划司副司长张祥伟介绍，150项重大水利工程需要投资1.29万亿元，水利部多渠道落实。一方面，充分发挥中央投资的引导带动作用，今年1—9月水利利用地方政府专用债1244亿元，是去年全年水利落实地方政府专项债券的4.9倍，有效支撑了支持重大水利工程建设。另一方面，发挥政策性和开发性金融作用，积极引导社会资本参与重大水利工程建设和运营。

(责编：杨光宇)
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