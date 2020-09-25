150项重大水利工程已开工23项

本报北京9月24日电 （记者王浩）重大水利工程建设对扩大有效投资、提升流域水旱灾害防御能力具有重要作用。记者从水利部获悉，2020—2022年中国计划重点推进150项重大水利工程建设，截至目前150项重大水利工程已批复立项37项，开工23项。
150项重大水利工程重要聚焦防洪、水资源配置及供水、水生态治理修复和保护、水利信息化等，是打基础、管长远的重大项目，对扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务具有重要保障作用。水利部继续加快重大水利工程前期工作，按照“确有需要、生态安全、可持续”的原则，深化前期论证，坚持水资源节约利用、土地集约节约利用，做好环评、移民安置方案等工作，加快项目审查审批。
水利部规划计划司副司长张祥伟介绍，150项重大水利工程需要投资1.29万亿元，水利部多渠道落实。一方面，充分发挥中央投资的引导带动作用，今年1—9月水利利用地方政府专用债1244亿元，是去年全年水利落实地方政府专项债券的4.9倍，有效支撑了支持重大水利工程建设。另一方面，发挥政策性和开发性金融作用，积极引导社会资本参与重大水利工程建设和运营。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】